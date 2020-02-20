陳俊聖：代工廠復工率已到73%

宏碁今日舉辦2020年新春媒體茶敘，董事長陳俊聖表示，依代工廠商每天在更新復工相關資訊，目前均已拿到當地政府的復工准證， 工人到位的復工率到2月18日已到73%。

陳俊聖指出，但是復工、工廠開始跑起來之後，預料出貨會再晚一點「工人到位後、還是有一些延遲」。況且， 還有有些沒看到的問題，像是運輸方面也是有問題，本來貨要到港口運輸只要幾個小時，但是因為要換司機（各地的司機不能離開原有的區域），因此光運輸到港口可能要好幾天。

他也強調，宏碁 主要五大零組件都備足，但是東西做好可能有其他問題，像是包材不足等，「但這每天在進步 」。

宏碁在中國大陸除了武漢外，全都已復工，現在也看到消費性市場方面，線上購物成長，但是在商用方面，標案尤其在中國大陸，預料將會往後延後。