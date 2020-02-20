快訊

美國CDC：新冠病毒在台、日、星、泰等國出現社區傳播

發明「複製貼上」的傳奇工程師Larry Tesler逝世 享壽74歲

力旺去年EPS 7.3元近三年新低 每股擬配5.5元股利

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

矽智財廠力旺（3529）公布去年全年每股稅後純益（EPS）為7.3元，去年該公司整體獲利及每股獲利均寫下近三年新低，該公司先前表示，今年在看好在5G商機的推升下，OLED 驅動IC、PMIC（電源管理 IC）需求可望回溫，有機會帶動該公司今年營運表現優於去年水準。

力旺去年第4季營收3.62億元，季增7.5%，並較去年同期減少11%，第4季單季稅後純益為1.3 億元，較上一季增加7.9%，但較前一年同期減少20.8%，第4季每股稅後純益為1.74元。

以全年來看，力旺去年全年營收14.1億元，年減4.5%，營益率44.1%，年減1.5 個百分點，全年稅後純益5.42億元，較前一年減少11.6%，去年全年每股稅後純益為7.3元，以全年獲利總額及全年每股稅後純益來看，去年力旺獲利均寫下近三年新低。

力旺董事會並決議，去年盈餘每股擬配發5.5元現金股利。

去年獲利下滑，主要由於去年力旺受到驅動IC客戶進行庫存調整，導致權利金收入減少，因此讓力旺全年稅後純益、每股純益雙創近三年新低。

對於今年的營運展望方面，該公司先前表示，今年力旺成長動能會主要有三大領域，包括第一、力旺已成功打進韓國最大OLED面板廠供應鏈，後續效益值得期待，加上現下面板驅動晶片庫存調節已告一段落，客戶已恢復投片；第二、今年客戶在電源管理晶片新製程轉換上的效益將會顯現；第三、DRAM端將還有新客戶和新訂單到位，此三大項目將有利力旺今年營運表現回升。

力旺 營收
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

信驊2大動能挹注 亞系外資升評上修目標價

耕興 去年EPS 7.27元

手機晶片一哥 降價搶市

OLED電視銷量 下修10％

相關新聞

麥格理：大立光營收 Q2回神

外資麥格理最新分析，大立光受新冠肺炎疫情影響，第1季營收可能比預期少近兩成，但到第2季會回神，略調降大立光目標價至5,750元，建議投資人仍可布局股王；外資回流並轉買超133張，大立光昨（19）日強彈2%收4,725元，領漲大盤。

遠傳 資本支出將攀高

遠傳（4904）董事會昨（19）日通過每股配發現金股利3.25元，盈餘分配率121%，今年財測每股純益2.46元，資本支出102億元，為2016年以來最高。

太極 獲中科院技術授權

廣運集團旗下太陽能廠太極（4934）昨（19）日與中科院簽署技術授權協議，取得中科院次世代半導體碳化矽關鍵專利授權，將切入6吋長晶和切片，瞄準功率半導體和5G通訊元件，目前已建構試產線，預定第4季產出送樣給客戶認證。

嘉聯益 拉高台灣產能

新冠肺炎打亂電子業大陸廠區生產節奏，軟板廠嘉聯益（6153）近期拉高台灣廠區生產比重，並加速招募人力，以滿足客戶需求，衝刺業績。

泰鼎 1月每股賺0.21元

台商泰國第一大PCB廠泰鼎-KY（4927）昨（19）日應主管機關要求，公布自結1月每股純益約0.21元，雖較去年同期衰退，但已逼近去年第4季單季自結每股獲利0.22元。

中磊抗疫有成 今年獲利看增20%

中磊（5388）回應政府南向政策，且因應中國疫情影響，迅速調降蘇州產能占比、拉高菲律賓訂單比重，加上受惠5G固網升級趨勢，使得各產品線成長無虞，法人看好，公司今年的獲利成長將高於兩成。

3大咖大單在手 台積電股價回神

晶圓龍頭台積電（2330）擺脫蘋果財測陰霾，今（19）日股價回神，一度來到327元，漲幅達1.55%。由於蘋果並未出現砍單而僅遞延出貨；法人表示，台積電第一季在高通、超微及英特爾訂單加持之下，營運不受影響，台積電業績仍優於全球半導體成長。

美律基本面未改善 美系外資下修目標價

美系外資認為，電聲元件大廠美律今年第1季營收動能偏弱，包含揚聲器及耳機等核心事業不確定性升高，基本面尚未改善，維持中立評...

台積電有超微、高通、英特爾訂單在手 股價回神

晶圓龍頭台積電（2330）擺脫蘋果財測陰霾，今（19）日股價回神，一度來到327元，小漲1.55%。

茂矽去年每股虧2.56元 搶攻車用市場營運可望回升

半導體晶圓代工廠茂矽（2342）去年全年營運為稅後虧損3.97億元、全年每股虧損2.56元，主要是受轉投資的資產評價損失...

獲利翻倍 鉅明每股純益3.3元

高球具代工廠鉅明（8928）昨（18）日公布去年財報，獲利1.68億元，年增逾一倍，每股稅後純益為3.3元，董事會通過配發現金股利2元，依昨日收盤價35.2元估算，現金殖利率為5.7%。

達爾膚配息10元 殖利率11％

達爾膚生醫 (6523)於昨(18)日召開今年第一次股東臨時會，由董事長吳奕叡主持，通過以資本公積配發現金股利每股10元，依18日收盤價格90.9元計算，現金殖利率高達11％。另外，會中核准修訂公司章程，授權董事會分派現金股利，讓股利分配政策更具彈性。

熱門新聞

高殖利率股 買盤搶進

15檔 3大法人連3日買超

外資、壽險 進場買金融股

半導體上游 法人力挺

亞股走揚、台積電回神 台股大漲109點收11,758

嘉聯益 拉高台灣產能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。