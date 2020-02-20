力旺去年EPS 7.3元近三年新低 每股擬配5.5元股利

矽智財廠力旺（3529）公布去年全年每股稅後純益（EPS）為7.3元，去年該公司整體獲利及每股獲利均寫下近三年新低，該公司先前表示，今年在看好在5G商機的推升下，OLED 驅動IC、PMIC（電源管理 IC）需求可望回溫，有機會帶動該公司今年營運表現優於去年水準。

力旺去年第4季營收3.62億元，季增7.5%，並較去年同期減少11%，第4季單季稅後純益為1.3 億元，較上一季增加7.9%，但較前一年同期減少20.8%，第4季每股稅後純益為1.74元。

以全年來看，力旺去年全年營收14.1億元，年減4.5%，營益率44.1%，年減1.5 個百分點，全年稅後純益5.42億元，較前一年減少11.6%，去年全年每股稅後純益為7.3元，以全年獲利總額及全年每股稅後純益來看，去年力旺獲利均寫下近三年新低。

力旺董事會並決議，去年盈餘每股擬配發5.5元現金股利。

去年獲利下滑，主要由於去年力旺受到驅動IC客戶進行庫存調整，導致權利金收入減少，因此讓力旺全年稅後純益、每股純益雙創近三年新低。

對於今年的營運展望方面，該公司先前表示，今年力旺成長動能會主要有三大領域，包括第一、力旺已成功打進韓國最大OLED面板廠供應鏈，後續效益值得期待，加上現下面板驅動晶片庫存調節已告一段落，客戶已恢復投片；第二、今年客戶在電源管理晶片新製程轉換上的效益將會顯現；第三、DRAM端將還有新客戶和新訂單到位，此三大項目將有利力旺今年營運表現回升。