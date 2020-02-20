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群聯股價緩步上揚 挑戰前波高點362元

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案整合廠商群聯電子（8299）去年12月以來，股價就呈現土洋對做情況，外資連續性賣超，而國內投信法人則持續買超，在法人對做之股價呈現緩步上揚走勢，2月初股價一度修正至301元，跌破季線並隨即反彈，今（20）日盤中股價來到345.5元，後市有機會再向上挑戰前波高點362元。

對於產業後市，群聯認為，雖然目前市況確實受到疫情影響，但群聯認為這是屬於短期因素，從全年來看，市場對NAND Flash 需求仍強勁，即便短期內受武漢肺炎疫情衝擊市場需求，但對整體需求量影響不大，只是需求延後發酵。

群聯並預期，在武漢肺炎疫情結束後，NAND Flash價格可望再漲一波。

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