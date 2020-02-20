麥格理：大立光營收 Q2回神

經濟日報 / 記者趙于萱╱台北報導

外資麥格理最新分析，大立光受新冠肺炎疫情影響，第1季營收可能比預期少近兩成，但到第2季會回神，略調降大立光目標價至5,750元，建議投資人仍可布局股王；外資回流並轉買超133張，大立光昨（19）日強彈2%收4,725元，領漲大盤。

麥格理先前對大立光目標價5,800元，此次僅降50元，調整並不大。國內大型投顧發布報告，也預期大立光第1季受影響，但同樣看好長線展望，目標價降至5,530元；兩券商投顧均重申「加碼」。

麥格理表示，新冠肺炎衝擊蘋果下調財測，先前該券商估，第1季iPhone出貨可達4,500萬支，年增約10%，但蘋果示警，大陸蘋果零售門市關閉、供應鏈復工難，形成實質衝擊，因此調降本季iPhone出貨預測一成到3,500萬至3,700萬支。

麥格理分析，iPhone出貨減少，約讓大立光第1季營收短少17%，不過第2季產能有望完全恢復，被遞延的產能會在下一季全面回補，大立光表現也會反轉，尤其客戶對大立光鏡頭需求還是很強。

另麥格理考量大陸手機訂單下滑，略調整大立光今年預估每股純益至249元，之前為270元。

大型投顧指出，大立光去年有45%-50%營收為大陸客戶貢獻，疫情打擊並不低，所幸大立光供貨三星比重提高，預估短期營運影響後，第2季反彈。

大立光 蘋果
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

目標價只砍50元 麥格理重申大立光「加碼」

彭博經濟學家：人大會議延後並不代表刺激措施也會延遲

衝破400元！台積目標價 花旗喊402元

台積股價創高 市值直逼9兆

相關新聞

麥格理：大立光營收 Q2回神

外資麥格理最新分析，大立光受新冠肺炎疫情影響，第1季營收可能比預期少近兩成，但到第2季會回神，略調降大立光目標價至5,750元，建議投資人仍可布局股王；外資回流並轉買超133張，大立光昨（19）日強彈2%收4,725元，領漲大盤。

中磊抗疫有成 今年獲利看增20%

中磊（5388）回應政府南向政策，且因應中國疫情影響，迅速調降蘇州產能占比、拉高菲律賓訂單比重，加上受惠5G固網升級趨勢，使得各產品線成長無虞，法人看好，公司今年的獲利成長將高於兩成。

3大咖大單在手 台積電股價回神

晶圓龍頭台積電（2330）擺脫蘋果財測陰霾，今（19）日股價回神，一度來到327元，漲幅達1.55%。由於蘋果並未出現砍單而僅遞延出貨；法人表示，台積電第一季在高通、超微及英特爾訂單加持之下，營運不受影響，台積電業績仍優於全球半導體成長。

美律基本面未改善 美系外資下修目標價

美系外資認為，電聲元件大廠美律今年第1季營收動能偏弱，包含揚聲器及耳機等核心事業不確定性升高，基本面尚未改善，維持中立評...

台積電有超微、高通、英特爾訂單在手 股價回神

晶圓龍頭台積電（2330）擺脫蘋果財測陰霾，今（19）日股價回神，一度來到327元，小漲1.55%。

茂矽去年每股虧2.56元 搶攻車用市場營運可望回升

半導體晶圓代工廠茂矽（2342）去年全年營運為稅後虧損3.97億元、全年每股虧損2.56元，主要是受轉投資的資產評價損失...

股價重新逼近季線 聯嘉早盤漲逾4%

車用LED廠聯嘉光電（6288）2月初股價回測至波段低點22.8元，技術面跌破半年線及布林軌道下緣之後，在外資開始逢低布...

台積電擺脫蘋果財測示警陰霾 早盤股價走穩

市場擔憂蘋果（Apple）財測示警恐影響台積電業績表現，法人指出，蘋果訂單無虞。台積電股價今天早盤走穩，最高來到323....

投信大買 晶技股價站穩月季線

近期大盤受新冠肺炎（COVID-19）病毒影響甚鉅，盤面電子股僅剩漲價缺貨概念族群輪動走強，18日石英元件表現亮眼，龍頭...

後市樂觀轉為不明朗 旺宏股價早盤重挫逾8%

記憶體大廠旺宏（2337）18日下午舉行法說會，會中總經理盧志遠表示，受新冠肺炎的疫情影響，目前公司後市的營運與產品價格...

獲利翻倍 鉅明每股純益3.3元

高球具代工廠鉅明（8928）昨（18）日公布去年財報，獲利1.68億元，年增逾一倍，每股稅後純益為3.3元，董事會通過配發現金股利2元，依昨日收盤價35.2元估算，現金殖利率為5.7%。

達爾膚配息10元 殖利率11％

達爾膚生醫 (6523)於昨(18)日召開今年第一次股東臨時會，由董事長吳奕叡主持，通過以資本公積配發現金股利每股10元，依18日收盤價格90.9元計算，現金殖利率高達11％。另外，會中核准修訂公司章程，授權董事會分派現金股利，讓股利分配政策更具彈性。

熱門新聞

後市樂觀轉為不明朗 旺宏股價早盤重挫逾8%

外資看好下半年蘋果供應鏈回升 點名3檔復甦股

15檔 3大法人連3日買超

蘋果降財測波及蘋概股 法人下修鴻海目標價

亞股走揚、台積電回神 台股大漲109點收11,758

搶艙進「北上廣」 航空貨運股漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。