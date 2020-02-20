麥格理：大立光營收 Q2回神
外資麥格理最新分析，大立光受新冠肺炎疫情影響，第1季營收可能比預期少近兩成，但到第2季會回神，略調降大立光目標價至5,750元，建議投資人仍可布局股王；外資回流並轉買超133張，大立光昨（19）日強彈2%收4,725元，領漲大盤。
麥格理先前對大立光目標價5,800元，此次僅降50元，調整並不大。國內大型投顧發布報告，也預期大立光第1季受影響，但同樣看好長線展望，目標價降至5,530元；兩券商投顧均重申「加碼」。
麥格理表示，新冠肺炎衝擊蘋果下調財測，先前該券商估，第1季iPhone出貨可達4,500萬支，年增約10%，但蘋果示警，大陸蘋果零售門市關閉、供應鏈復工難，形成實質衝擊，因此調降本季iPhone出貨預測一成到3,500萬至3,700萬支。
麥格理分析，iPhone出貨減少，約讓大立光第1季營收短少17%，不過第2季產能有望完全恢復，被遞延的產能會在下一季全面回補，大立光表現也會反轉，尤其客戶對大立光鏡頭需求還是很強。
另麥格理考量大陸手機訂單下滑，略調整大立光今年預估每股純益至249元，之前為270元。
大型投顧指出，大立光去年有45%-50%營收為大陸客戶貢獻，疫情打擊並不低，所幸大立光供貨三星比重提高，預估短期營運影響後，第2季反彈。
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