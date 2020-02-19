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遠傳擬配發3.25元現金股利 股利發放率121%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

遠傳（4904）今（19）日召開法人電話說明會，去年稅後純益87.35億元，每股稅後純益（EPS）2.68元，全年EPS財測達成率103%；遠傳將維持高配發率股利發放政策，股利配發比例將超過盈餘的100%，今年預計發放每股現金股利3.25元，股利發放率121%。

遠傳2019年第4季合併總營收212.14億元，財務績效獲利穩定成長，合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）為70.92億元，稅後純益21.34億元，每股純益0.66元，財測達成率101%。

遠傳2019年全年合併總營收838.66億元，合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）為291.52億元，稅後純益87.35億元，每股純益2.68元，全年EPS財測達成率為103%。

遠傳表示，縱觀台灣行動通訊整體市場，台灣行動市場總用戶數微幅下跌，行動號碼可攜市場降溫，顯示鞏固既有客戶日益重要；去年第4季營運績效亮眼，月租型用戶數自2018年第3季至今連續正成長，去年第4季年增率為1.4%。月租型客戶流失率持續低檔，今年1月月租型客戶流失率為1.26%，創下歷史新低；去年第4季客戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User；ARPU）居電信業之冠。

遠傳指出，推動數位轉型效益持續發酵，去年全年度新經濟營收年成長率高達21%，新經濟營收占比從2018年10%上升至13%，預估2020年將提升至15%。

去年新經濟營收延續強勁成長動能，雲端服務營收較年增459%，物聯網業務營收年增343%，系統整合專案收入年增33%，資安營收年增21%。

遠傳表示， 依據「國際財務報導準則第16號 （IFRS 16）」，預估今年合併總營收將達867.59億元，合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）達276.99億元，稅後純益80.16億元，每股純益2.46元；在資本支出部分，去年全年預估支出80億元，實際支出為62億元，今年將持續投入5G建置，預估全年電信相關的資本支出為102億元。

遠傳表示，將維持高配發率的股利發放政策，股利配發比例將超過盈餘的100%，今年預計發放每股現金股利3.25元，股利發放率為121%。

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