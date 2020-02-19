遠傳擬配發3.25元現金股利 股利發放率121%

旺宏（2337）總經理盧志遠昨（18）日表示，旺宏產品都在台灣製造，目前公司出貨正常，未受新冠肺炎影響，且旺宏在大陸的客戶不多，也沒有客戶要停產或減少訂單，全球5G基地台有八成廠商採用旺宏的編碼型快閃記憶體（NOR Flash），本季出貨仍符合公司期待。

2020-02-18 23:28