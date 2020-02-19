鄭州富士康復工4天不足千人？鴻海集團發聲明回應了

中國新冠肺炎疫情蔓延，在全球加強防疫之下，鴻海集團鄭州富士康復工情況成地方焦點。其中河南鄭州地方媒體平台拍攝短片提到，「鄭州富士康復工4天不足千人」一事，對此鴻海集團今（19）日發布聲明重申，「依照集團政策，我們一向不針對單一廠區、單一客戶、或單一產品發表相關詳論。」

騰訊、新浪等引述梨視頻影片消息提到，因為防疫所需，影片中提到「2月18日探訪廠區時，當地保安說，因僅通知鄭州戶口復工，4天了2條線1,050人都沒滿，進宿舍需要查詢30天內的行動軌跡，量體溫消毒才能進入。」

不過依據富士康鄭州科技園區發布通知說，因依據地方防疫需求，外省車輛登記完成、體溫無異常下，排除湖北牌照通過檢查可進入，同時員工返廠必須先層層把關，包含完成防疫知識學習的考試以及分批返廠等各項檢疫規範等。