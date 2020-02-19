茂矽去年每股虧2.56元 搶攻車用市場營運可望回升

半導體晶圓代工廠茂矽（2342）去年全年營運為稅後虧損3.97億元、全年每股虧損2.56元，主要是受轉投資的資產評價損失拖累，對於今年營運展望，該公司表示，今年第1季接單不錯，今年將全力衝刺車用與工業產品，希望全年營運表現能轉為獲利。

對去年營運表現，該公司表示，由於全年大致呈現上冷下熱，下半年市況急速下滑，市場需求及價格均較上半年呈現反轉，導致茂矽去年全年本業的營業虧損1.09億元，加上轉投資的資產評價損失達2.71億元，整體虧損擴大，全年稅後虧損3.97億元，全年每股稅後虧損2.56元，相對前一年每股稅後盈餘1.54元，由盈轉虧。

雖然去年營運由盈轉虧，但茂矽發言人鄧志達處長表示，去年茂矽已完全償還完銀行借款，變為零負債公司，在營運體質好轉之下，將有利今年營運表現。

對於新冠疫情對該公司的影響，茂矽則表示，目前仍在觀察客戶復工情況，目前還在評估影響程度中，不過，可以預期茂矽第1季接單情況不錯，今年營運好轉可期，希望全年本業可以轉為獲利。

此外，對於今年營運展望，茂矽則指出，車用絕緣柵雙極電晶體（IGBT）也已獲多家客戶認證，今年第4季將可試產，明年將可挹注營運，目前IGBT已供貨工業、家電用產品領域。

茂矽今年將全力衝刺市場穩定性較高的車用與工業產品領域，繼去年在金氧半場效電晶體（MOSFET）車用產品訂單量成長五倍、營收比重約一成之後，預估今年會繼續成長，超過營收比重逾一成。