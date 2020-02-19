股價重新逼近季線 聯嘉早盤漲逾4%

車用LED廠聯嘉光電（6288）2月初股價回測至波段低點22.8元，技術面跌破半年線及布林軌道下緣之後，在外資開始逢低布局下，股價展開一波反彈走勢，近日股價重新逼近季線關卡，若近日能帶量重新站回季線，並突破頸線位置25.95元，則在技術型態上，將形成W底形，股價有機會再向上拉出一波走勢；聯嘉今（19）日早盤股價上漲逾4%。

該公司對於2020年展望表示，電動車大廠特斯拉訂單狀況，該公司指出，Model 3與Model Y的車燈尾燈設計沒有變更，可望持續出貨。

另外，在福特和BMW兩大車廠，將有三款新車上市，今年下半年已小量出貨，預計明年有望放量，此外在汽車儀錶板部分，每1季的訂單量皆維持雙位數的成長。