後市樂觀轉為不明朗 旺宏股價早盤重挫逾8%

記憶體大廠旺宏（2337）18日下午舉行法說會，會中總經理盧志遠表示，受新冠肺炎的疫情影響，目前公司後市的營運與產品價格後市展望不明朗，還要再觀察，由於先前市場研究單位及記憶體業者普遍對今年產業回升具有共識，旺宏對後市轉趨保守，衝擊今（19）日早盤旺宏股價一度重挫逾8%。

由於先前記憶體業者普遍對今年產業回升的趨勢相當樂觀，雖有新冠肺炎的影響，但業界普遍訂調是短線影響，並不牽動市場中長線的回升的步調及需求回升。

不過，旺宏昨日在法說會上對後市修正為不明朗、後市仍待觀察，使得今日旺宏股價跳空開低之後，盤中股價一度重挫至35元，跌幅達8.26%，同時也衝擊記憶體相關個股下跌，包括南亞科及華邦電股價早盤也都下跌1~2%。