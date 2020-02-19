快訊

鑽石公主號隔離期滿 華航專機21日接回台人

第一線人員誰保護？防疫工作者的職安問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

後市樂觀轉為不明朗 旺宏股價早盤重挫逾8%

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
旺宏總經理盧志遠。 （本報系資料庫）
旺宏總經理盧志遠。 （本報系資料庫）

記憶體大廠旺宏（2337）18日下午舉行法說會，會中總經理盧志遠表示，受新冠肺炎的疫情影響，目前公司後市的營運與產品價格後市展望不明朗，還要再觀察，由於先前市場研究單位及記憶體業者普遍對今年產業回升具有共識，旺宏對後市轉趨保守，衝擊今（19）日早盤旺宏股價一度重挫逾8%。

由於先前記憶體業者普遍對今年產業回升的趨勢相當樂觀，雖有新冠肺炎的影響，但業界普遍訂調是短線影響，並不牽動市場中長線的回升的步調及需求回升。

不過，旺宏昨日在法說會上對後市修正為不明朗、後市仍待觀察，使得今日旺宏股價跳空開低之後，盤中股價一度重挫至35元，跌幅達8.26%，同時也衝擊記憶體相關個股下跌，包括南亞科及華邦電股價早盤也都下跌1~2%。

旺宏
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

疫情燒到蘋概股 法人：台股短線震盪整理

旺宏去年EPS 1.64元 本季出貨符合期待

旺宏第4季每股賺0.41元 疫情影響產品報價

旺宏去年Q4毛利率26% 每股純益0.41元

相關新聞

台積電擺脫蘋果財測示警陰霾 早盤股價走穩

市場擔憂蘋果（Apple）財測示警恐影響台積電業績表現，法人指出，蘋果訂單無虞。台積電股價今天早盤走穩，最高來到323....

後市樂觀轉為不明朗 旺宏股價早盤重挫逾8%

記憶體大廠旺宏（2337）18日下午舉行法說會，會中總經理盧志遠表示，受新冠肺炎的疫情影響，目前公司後市的營運與產品價格...

股價重新逼近季線 聯嘉早盤漲逾4%

車用LED廠聯嘉光電（6288）2月初股價回測至波段低點22.8元，技術面跌破半年線及布林軌道下緣之後，在外資開始逢低布...

投信大買 晶技股價站穩月季線

近期大盤受新冠肺炎（COVID-19）病毒影響甚鉅，盤面電子股僅剩漲價缺貨概念族群輪動走強，18日石英元件表現亮眼，龍頭...

旺宏去年EPS 1.64元 本季出貨符合期待

旺宏（2337）總經理盧志遠昨（18）日表示，旺宏產品都在台灣製造，目前公司出貨正常，未受新冠肺炎影響，且旺宏在大陸的客戶不多，也沒有客戶要停產或減少訂單，全球5G基地台有八成廠商採用旺宏的編碼型快閃記憶體（NOR Flash），本季出貨仍符合公司期待。

特斯拉概念股 添動能

特斯拉（Tesla)上海廠在2月10日重新開工後，大部分特斯拉中國大陸門市也從17日陸續開市，隨著工廠陸續恢復動工，加上門市恢復營業，預期將對供應商如貿聯-KY(3665)及聯嘉等增添拉貨力道，並有助特斯拉供應商業績逐步回溫。

茂矽攻IGBT製程 搶車電大餅

茂矽（2342）在2019年搶攻絕緣閘雙極電晶體（IGBT），主打冷氣馬達、工業等領域，更攜手車用二極體大廠朋程，將為其代工晶片製造，並合作研發IGBT等製程，搶進車電商機，就是看好電動車為汽車產業未來的主要成長動能。

轉投資損失拖累 茂矽去年每股虧2.56元

功率半導體晶圓代工廠茂矽（2342）昨（18）日舉行法說會，公告去年營運表現為稅後淨損3.97億元、每股虧損2.56元，主要是受轉投資的資產評價損失拖累。茂矽同時釋出對於首季的看法，該公司表示，目前訂單狀況看起來還不錯，能見度達兩個月，但會密切觀察新冠肺炎疫情帶來的不確定性。

晶睿今年營收 拚新高

安控大廠晶睿（3454）董事長陳文昌昨（18）日表示，整體安控產業今年仍正向發展，短期有新冠肺炎疫情干擾，品牌及代工事業仍維持成長力道，力拚今年整體營運優於去年。晶睿去年營收以65.73億元創新高，今年有望改寫新猷。法人預期，晶睿2月營收有望優於元月表現。

弘憶全年EPS挑戰1.5元

通路商弘憶國際（3312）於昨（18）日公告，三家大陸子公司配合當地新冠肺炎防疫工作，取得核准復工通知，2月17日復工。據了解，今年前兩月的業績難逃受疫情影響，3月補貨力道有機會趕上，後續等疫情穩定，持續力拚全年獲利成長，每股純益挑戰1.5元。

世芯上月每股賺0.69元

特殊應用IC（ASIC）設計服務商世芯-KY（3661）昨（18）日應主管機關要求，公布自結1月每股純益為0.69元，獲利年增超過二倍。雖然近期新冠肺炎疫情持續蔓延，不過法人認為，對世芯首季營運影響有限，估計單季業績仍有機會較去年第4季持平以上表現。

宏碁電競產品 海外報捷

宏碁（2353）昨（18）日宣布，根據IDC最新市調資料顯示，宏碁自2018年起，已連續二年成為印度電競品牌冠軍，並在加拿大、泰國、澳洲及巴西等地區奪下2019年電競品牌領先地位，其中更在加拿大穩坐第一電競桌機品牌之位已長達十個季度。

熱門新聞

兩客戶利空罩頂...台積電股價失季線 市值蒸發1,815億

外資大逃殺 電子股倒地

外資賣超214.15億 這些公司逆勢吸引外資買盤

15檔高券資比 醞釀軋空行情

Mini LED自動化股 搶鏡

聯茂前董座 出脫74%持股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。