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中光電去年EPS 2.65元

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

中光電（5371）今（18）日舉行線上法人說明會，公布去年第4季財務報表，合併營業收入130.84億元，季增0.7%，年減9%。 

由於產品組合與匯率不利，合併毛利率較前一季18.5%減少0.3個百分點至18.2%，並較去年同期19.9%下滑1.7個百分點。合併營業淨利為新台幣4.05億元，較上一季減少18%並較去年同期下滑45%；合併稅後淨利為3.58億元，則較上一季減少25%並較去年同期下滑49%。歸屬母公司股東淨利則為新3.91億元，季減17%並較去年同期衰退44%。去年第四季基本每股盈餘為0.9元。

中光電累計2019年全年合併營業收入淨額為487.11億元，年減12.5%。由於廠效率及匯率不利影響，合併毛利率較2018年18.6%下滑0.5個百分點為18.1%，合併營業利益為12.01億元，年減48%。合併稅後淨利11.58億元，歸屬母公司股東淨利則為11.53億元，分別較去年同期減少46%及43%。2019年全年基本每股稅後盈餘（EPS）為2.65元，較前年同期4.65元下滑。

有關新冠肺炎疫情影響，中光電採取嚴謹的防疫與應變措施，自農曆年前即針對集團各廠區及辦公室進行縝密的防疫計畫，包括防疫物資盤點、衛教宣導、員工健康管理及差旅管控等，希望將疫情對營運影響降至最低。

針對各廠區產能恢復情形，節能產品事業群於中國蘇州、吳江、廣州、寧波等各地生產線皆已於上週復工，其中蘇州及福清部分產能為配合客戶需求於農曆年間仍持續生產，並未停線；影像產品事業群生產線則位於昆山綜合保稅區，已於上週五復工，南科一廠也將小量提供產能。

目前各廠區產能恢復與營運發展仍需視員工返崗時程、供應鏈與客戶復工狀況以及疫情是否獲得進一步控制等情形而定，中光電將持續密切觀察與積極應對，以期儘速調高產能並滿足客戶訂單需求。

展望2020發展策略，中光電表示，將在現有兩大事業群的營運基礎下，持續朝「影像識別、人工智慧和雲端加值服務」等前瞻技術領域移動，以拓展新的成長動能，並朝企業永續發展目標邁進。

中光電
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