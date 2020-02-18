晶相光成防疫概念股 股價跳空漲停
影像感測IC晶相光（3530）受惠於CIS元件缺貨，市場傳出今年獲利三級跳，今日股價跳空漲停，股價至112.5元。法人指出，受惠於CIS缺貨、武漢新冠肺炎帶動監視系統需求，及該公司投入X光感測器、熱感測器及近紅外感測器等防疫概念產品，今年營運可望優於去年表現。
晶相光主要產品應用於安防監控，營收佔比達九成，主要應用於閉路電視監視系統（CCTV）、網路監視系統（IP Cam）及行車紀錄器，為全球前三大安防監控影像感測器供應商，同時為全球市占率第一之安防設備廠商海康威視之主要供應商之一。
新冠肺炎疫情意外帶動監視器需求攀升，晶相光成為防疫概念之一，加上原本全球CIS元件缺貨，帶動晶相光今年CMOS影像感測IC出貨量增。
此外，晶相光近年來投入研發X光感測器、熱感測器及近紅外感測器等計劃，原本專攻工業4.0、智慧城市等高端利基領域應用，但疫情持續延燒，熱感測器、近紅外感測器意外成為進出體溫檢測利器，法人指出，有機會在今年開始貢獻營收，成為未來營運成長動能。
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