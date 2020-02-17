美系外資開第一槍 調降聯發科評等至中立

新冠肺炎影響中國智慧手機市場需求，美系外資擔心聯發科(2454)恐在第2季失去OPPO Reno 4手機專案，在5G商機受到衝擊下，恐影響今年營運成長動能，決定開出降評第一槍，將評等由原先的加碼調降至中立，目標價則是由466元降至438元。

外資在聯發科上周法說會後陸續發布調降目標價的報告，美系外資則是首家在其法說會後調降評等的外資，同時下修聯發科今明年獲利預估，每股盈餘降幅分別為7%、6%。

美系外資表示，中國智慧手機需求疲弱，首批5G智慧手機OPPO Reno 3和3 Pro等手機需求低迷，除非聯發科願意調降5G系統單晶片天璣800價格到40美元，降幅約20%，否則恐在第2季失去OPPO Reno 4手機專案。

美系外資認為，聯發科5G系統單晶片先進者優勢喪失，議價能力降低，市場對5G需求及訂單減少將影響聯發科營運成長動能，決定調降聯發科評等及目標價。

聯發科今(17)日以397.5元開低，失守400元關卡價，一度下滑至394元，盤中跌幅2.34%。