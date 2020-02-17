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卡位5G應用市場 宇瞻業績有看頭

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
宇瞻積極卡位全球 5G 應用市場，宣布全面量產大容量 32GB DDR4 工業級記憶體，目前已導入全球一線 SD-WAN 與虛擬路由器 vCPE 客戶。 路透
宇瞻積極卡位全球 5G 應用市場，宣布全面量產大容量 32GB DDR4 工業級記憶體，目前已導入全球一線 SD-WAN 與虛擬路由器 vCPE 客戶。 路透

宇瞻（8271）股價2月初回測季線，股價最低來到39.1元之後，在外資進場承接之後，股價近二周拉出一波反彈，在技術面上，近日股價連續上漲之後，已重新站回到短期均線5日均線及10日均線之上，今（17）日盤中股價高點來到46.5元，後市有機會重新挑戰前波高點48.4元位置。

宇瞻積極卡位全球 5G 應用市場，宣布全面量產大容量 32GB DDR4 工業級記憶體，目前已導入全球一線 SD-WAN 與虛擬路由器 vCPE 客戶。隨著全球電信業者陸續啟動5G網路布建，大容量記憶體可助力提升即時運算效能、降低網路負載；宇瞻以全系列工規大容量記憶體提前布局，也為後續搶攻小型基地台與微型資料中心建置商機做好準備，也將有助今年業績表現。

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