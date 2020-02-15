資金輪動 四大題材族群具潛力

短期個股表現呈現頗為混淆的態勢，指數接近反壓區，資金輪動加速態勢。群益投顧表示，在個股輪動加速預期下，現階段針對具備基期優勢與題材的族群個股，擇強短線應對。具看好題材的四大族群有：缺料漲價概念股、虛擬貨幣概念股、F競標概念及東奧概念股。

受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，記憶體、面板、PCB等因疫情擴散而出現供應吃緊後，太陽能上游單晶矽晶圓、玻璃、鋁件等也見供應告急態勢。

業者透露，多年來，全球太陽能市場因大陸官方補貼、當地產能大量開出，導致供過於求、價格直直落，重創台廠。大陸太陽能生產鏈如今受創，在後續接料未明下，太陽能電池與模組的供貨大亂，客戶端憂心供給恐出現缺口，擬大舉備料，有助台廠營運。

儘管挖礦熱度退燒，但虛擬貨幣近兩年仍常成為股市風聲鶴唳時，市場資金避險管道。疫情延燒使避險資金再度湧入虛擬貨幣，2月上旬，比特幣再度漲破1萬美元大關。

二線板卡廠包括青雲（5386）、映泰、麗臺與承啟等，往往隨比特幣波動而呈現短線較大幅度的波動。基本面而言，AMD自去年7月推出7奈米顯卡之後，撼訊、華擎等專做AMD顯卡的板卡廠受益程度頗大；近年亦積極提升AMD產品銷售的微星、技嘉，亦有業績挹注的效應。

5G第二階段位置競價將在21日進行，對台廠而言，5G鋪路階段最核心的商機主要是晶片與小型基地台，其他包含 PA（功率放大器）、PCB（印刷電路板）、天線、散熱及其他通信電子元件等，也是受惠區塊。

東京奧運2020年7月將在日本登場，歐洲杯等國際賽事亦可望挹注提升運動產品需求增加，可望帶動相關運動產品消費。

全球運動鞋品牌市場規模持續擴大，搭配東奧商機可觀，可望帶動國內運動鞋製鞋及鞋材大廠出貨量成長；全球品牌服飾廠的拉貨訂單挹注，NIKE供應鏈等兼具營運與題材挹注將升溫。