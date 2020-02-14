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緯創1月營收月減近三成 首季出貨量估季減兩成

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

緯創（3231）今（14）日公布1月營收降至604.89億元，月減近三成。展望首季營運，緯創指出，受到疫情影響，原先預估四大產品線出貨量衰退幅度將加劇，預期首季所有產品出貨量相較去年第4季皆有兩成左右衰退幅度。

緯創1月營收604.89億元，較去年同期衰退20.1%，月減29.8%。

從個別產品線來看，緯創元月所有產品線出貨皆下滑。其中筆電出貨100量萬台，月減60萬台。伺服器16萬台，月減6萬台，桌上型電腦90萬台，月減20萬台。顯示器產品60萬台，月減24萬台。

緯創指出，1月營收下滑主因春節工作天數減少，加上去年第4季拉貨較強勁，導致元月所有產品線出貨量下滑。

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，在中國政府規定延至2月10日復工後，緯創目前重慶廠、中山廠及華東廠區已陸續復工，惟目前人力水平仍未回到往年同期水準。

在新冠肺炎尚未肆虐之前，緯創原先預期首季受到傳統性淡季影響，估筆電、桌上型電腦、顯示器季出貨量相較上一季皆會雙位數下滑，其中筆電因去年第四季出貨量較高，故今年首季下滑幅度會較明顯，惟伺服器業務僅個位數衰退。

惟在新冠肺炎導致2月延後開工，及交通運輸問題且人力吃緊下，第1季展望有所改變，預估包含筆電、桌上型電腦、顯示器、伺服器四大業務出貨量，相較去年第4季皆有兩成左右衰退。

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