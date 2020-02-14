快訊

沖繩也淪陷！女計程車司機確診感染新冠肺炎

撞上消防車釀1死4傷 拖板車司機10萬元交保

中光電AiO LED超薄顯示屏 成功進入印尼總統府

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
中光電AiO LED顯示屏設置於印尼雅加達總統府內閣會議室。圖／中光電提供

中光電（5371）曾榮獲2019年ISE專業影音展Best of Show等四座國際獎項的「AiO（All-in-One）LED超薄顯示屏」，於2019年底陸續安裝130吋及163吋LED顯示屏，在印尼雅加達及茂物兩區的總統府以供大型會議簡報使用，為搶攻東南亞市場奠定穩固的基礎。

中光電專案團隊表示，印尼總統府成功案例是典型的高端商務LED顯示應用方案。擁有數個高環境光會議空間的印尼總統府，大畫面且符合高安規是選購顯示設備的兩大必備條件，並且明確要求須具有高解析度、高亮度、高對比、簡易操作及通過高層級全屏安全規範與可靠度檢驗等篩選標準。

中光電「AiO LED超薄顯示屏」，擁有130吋及163吋的超大螢幕尺寸、1080p優異畫質等特點，並取得傳統LED屏難以企及的整屏CE、FCC等國際高規安全認證。此外，產品內建旗下高端影像處理技術品牌Calibre的HQUltra影像處理引擎，無須外接視訊處理器即可實現多報告切換、一體化設計與簡明直覺的操作，完美解決客戶使用痛點。

而符合高端商務顯示需求的外觀設計，其僅有3.8公分厚的纖薄機身，在美觀條件上超越其他相近規格產品，為所處會議空間增色不少，更令印尼總統府大為讚賞，再加上各項條件均契合其需求，最終獲得青睞。

中光電AiO LED顯示屏設置於印尼茂物總統行宮宴會堂。圖／中光電提供

中光電 LED 總統府
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

馬批蔡撤回陸配子女來台是歧視 總統府：暫時性措施

印尼梅拉比火山噴發 岩漿流出火山灰遮天

遊峇里島中國武漢遊客確診 印尼追查身分

中客離峇里島後確診武漢肺炎 印尼急追動線防疫

相關新聞

臻鼎深圳廠 獲准2月14日復工

PCB大廠臻鼎-KY（4958）公告，子公司鵬鼎控股（深圳）深圳廠獲准於2月14日復工。在此之前，臻鼎秦皇島廠與淮安廠均...

Air Pods Pro接單旺 康控爆量漲停

康控-KY（4943）今日爆量漲停，法人看好Air Pods Pro產品持續熱銷，康控-KY掌握的訂單總量，可占供應鏈一半以上的數量，只要疫情稍有控制穩定即能排班趕工，以因應蘋果Air Pods Pro產品的市場強勁需求。

應材上季財報俏 供應鏈京鼎股漲

半導體設備大廠美商應材公布上季財報及本季營運展望均優於預期，半導體製程設備廠京鼎（3413）營運喜出望外，今日盤中股價漲幅近5%。

大客戶輝達示警 台積電Q1皺眉

台積電（2330）重要客戶輝達（NVIDIA）於美股盤後公布上季財報及本季展望，由於AI應用帶動數據中心晶片業務量增，上季營收呈現近四個季度年成長，優於市場分析師預估，盤後輝達股價大漲逾6%。不過，輝達也示警本季受新冠肺炎疫情影響，營收展望調降1億美元反映市場潛在需求下降衝擊。

臻鼎深圳廠2/14復工 3生產基地到位

PCB大廠臻鼎-KY（4958）中國廠區陸續復工，繼秦皇島廠與淮安廠在10日復工後，深圳廠也於今（14）日獲准開工，隨著三大生產基地到位，臻鼎產能將逐步放大。

群創 去年淨損174億元

群創昨（13）日公布去年第4季稅後淨損68.59億元，每股淨損0.71元；去年全年毛利率雖維持正數、為1.2%，但稅後淨損174.4億元，每股淨損1.77元，終結連續六年獲利。

1月營收／仁寶 減24％

電子代工大廠仁寶（2324）昨（13）日公布1月營收617.66 億元，月減24.8%，也比去年同期衰退11.9%，主要受到傳統淡季需求下滑，以及1月農曆年工作天數減少影響。仁寶坦言，新冠肺炎疫情干擾下，目前變數大，暫時無法評估短期業績走勢。

1月營收／群電-2.6％ 衝刺產能

群電（6412）昨（13）日公布元月合併營收24.42億元，月減2.6%，年減5.6%。面臨新冠肺炎疫情，群電總經理曾國華表示，目前旗下大陸吳江廠及東莞廠已於2月10日順利復工，重慶廠則配合當地官方防疫政策，預計一至兩周後有機會復工。

1月營收／聯強-34％ 11個月低點

3C專業通路商聯強國際（2347）昨（13）日公布元月合併營收222億元，月減34.9%，年減29.6%，為近11個月來低點。聯強表示，主因今年農曆過年落在1月，工作天數較去年同期短少近三成，加上英特爾CPU缺貨狀況擴大，使得元月營收減幅較大。

智原 今年營收看增10％

ASIC設計服務廠商智原（3035）昨（13）日舉行線上法說會，公布去年每股純益為1.4元。展望今年首季營運，公司估計，單季營收可能季減一成，但量產業務估將優於去年第4季，而今年整體業績可能成長一成，包括委託設計（NRE）與量產在內的ASIC業績，將成長雙位數百分比。

美隆電桃園新廠 Q2投產

音響大廠美隆電 (2477)董事長吳維忠表示，因應客戶要求，要有二個供應據點，投資超過10億元在台灣設立人工智慧（AI）生產線，預計第2季投產。他指出，雖新冠肺炎疫情影響，但目前是淡季，消費性產品的需求仍在，目標一個月後出貨趕上訂單。

祥碩迎新單 淡季不淡

IC設計廠祥碩（5269）總經理林哲偉昨（13）日表示，受惠客戶市占率提升、新客戶挹注，代工、自有晶片業務展望佳，今年營收估將優於去年；法人預期，祥碩受惠大客戶超微將推出新一代處理器提升市占率下，首季營運淡季不淡。

熱門新聞

大同代子公司尚志公告 去年現金股利每股148.87元

高配息外資加碼股 攻守兼備

終止連六年獲利 群創轉虧去年每股損失1.77元

5G題材燒 網通股反彈

尚志資產 上季配息148.87元

台積納MSCI伊斯蘭指數

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。