中光電AiO LED超薄顯示屏 成功進入印尼總統府

中光電（5371）曾榮獲2019年ISE專業影音展Best of Show等四座國際獎項的「AiO（All-in-One）LED超薄顯示屏」，於2019年底陸續安裝130吋及163吋LED顯示屏，在印尼雅加達及茂物兩區的總統府以供大型會議簡報使用，為搶攻東南亞市場奠定穩固的基礎。

中光電專案團隊表示，印尼總統府成功案例是典型的高端商務LED顯示應用方案。擁有數個高環境光會議空間的印尼總統府，大畫面且符合高安規是選購顯示設備的兩大必備條件，並且明確要求須具有高解析度、高亮度、高對比、簡易操作及通過高層級全屏安全規範與可靠度檢驗等篩選標準。

中光電「AiO LED超薄顯示屏」，擁有130吋及163吋的超大螢幕尺寸、1080p優異畫質等特點，並取得傳統LED屏難以企及的整屏CE、FCC等國際高規安全認證。此外，產品內建旗下高端影像處理技術品牌Calibre的HQUltra影像處理引擎，無須外接視訊處理器即可實現多報告切換、一體化設計與簡明直覺的操作，完美解決客戶使用痛點。