同欣電：新冠肺炎不影響營運 首季產能維持滿載
CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）今（14）日召開股東臨時會，同欣電表示，對於市場關注的新冠肺炎，目前並不影響營運，且今年市場對CIS元件需求大，首季產能維持滿載，樂觀看待今年業績可望明顯成長，其中影像產品成長幅度最明顯。
同欣電在股東臨時會上，通過發行新股對價與勝麗股份轉換案，此次股份轉換案換股比例是勝麗股東按照持有普通股1股，換發同欣電1.244股，勝麗將成為同欣電100%持有子公司。股份轉換基準日暫定6月30日，完成後勝麗將下櫃。
總經理呂紹萍說明，同欣電與勝麗是強強聯手合作，「要組國家隊打世界盃」，產業擴充到一定規模後，廠商家數大概以3家為主，包括晶圓代工、記憶體和硬碟產業都是如此。
同欣電在併購勝麗後，將成為全球前三大CMOS影像感測元件（CIS）後段封測前三大廠商，未來朝向全球第一大目標邁進；呂紹萍進一步指出，同欣電強項在晶圓測試（CP）及晶圓重組（RW），勝麗強項在後段封裝及測試，雙方結盟可結合經營團隊、研發、生產管理及客戶服務資源，達成產品線及客戶群互補綜效。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言