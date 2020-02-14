同欣電：新冠肺炎不影響營運 首季產能維持滿載

CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）今（14）日召開股東臨時會，同欣電表示，對於市場關注的新冠肺炎，目前並不影響營運，且今年市場對CIS元件需求大，首季產能維持滿載，樂觀看待今年業績可望明顯成長，其中影像產品成長幅度最明顯。

同欣電在股東臨時會上，通過發行新股對價與勝麗股份轉換案，此次股份轉換案換股比例是勝麗股東按照持有普通股1股，換發同欣電1.244股，勝麗將成為同欣電100%持有子公司。股份轉換基準日暫定6月30日，完成後勝麗將下櫃。

總經理呂紹萍說明，同欣電與勝麗是強強聯手合作，「要組國家隊打世界盃」，產業擴充到一定規模後，廠商家數大概以3家為主，包括晶圓代工、記憶體和硬碟產業都是如此。

同欣電在併購勝麗後，將成為全球前三大CMOS影像感測元件（CIS）後段封測前三大廠商，未來朝向全球第一大目標邁進；呂紹萍進一步指出，同欣電強項在晶圓測試（CP）及晶圓重組（RW），勝麗強項在後段封裝及測試，雙方結盟可結合經營團隊、研發、生產管理及客戶服務資源，達成產品線及客戶群互補綜效。