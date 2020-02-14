臻鼎深圳廠 獲准2月14日復工

音響大廠美隆電 (2477)董事長吳維忠表示，因應客戶要求，要有二個供應據點，投資超過10億元在台灣設立人工智慧（AI）生產線，預計第2季投產。他指出，雖新冠肺炎疫情影響，但目前是淡季，消費性產品的需求仍在，目標一個月後出貨趕上訂單。

2020-02-13 23:48