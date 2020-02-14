臻鼎深圳廠 獲准2月14日復工
PCB大廠臻鼎-KY（4958）公告，子公司鵬鼎控股（深圳）深圳廠獲准於2月14日復工。在此之前，臻鼎秦皇島廠與淮安廠均在10日已復工。
臻鼎代子公司公告深圳廠獲准於2月14日復工。臻鼎指出，深圳廠已於2月14日取得當地政府批復核准復工。將持續密切注意疫情並做好防疫工作。
因應新冠肺炎（COVID-19），中國大陸政府先前要求企業延後開工。臻鼎先前表示，秦皇島廠與淮安廠均於2月10日復工，深圳廠則配合當地政府政策已按規定提出復工申請並在審批中，實際復工日以當地主管機關核准為準。
臻鼎表示，本公司將由各地廠區機動調整生產排配，在員工健康獲得保護下，確保生產營運以滿足客戶需求。
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