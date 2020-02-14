群創 去年淨損174億元

群創昨（13）日公布去年第4季稅後淨損68.59億元，每股淨損0.71元；去年全年毛利率雖維持正數、為1.2%，但稅後淨損174.4億元，每股淨損1.77元，終結連續六年獲利。

面板供過於求導致報價大跌價衝擊，友達去年大虧191.9億元，加計群創的174.4億元，雙虎去年共虧逾366億元，是過去七年來表現最差的一年。相較於雙虎大虧，主攻中小尺寸的彩晶去年前三季每股純益0.26元，去年第4季營收持續向上，可望成為本土少數賺錢的面板廠。

群創預期，本季大小尺寸面板出貨量均季減17%至19%，儘管出貨量因淡季影響而下滑，但因同業減產效益逐步發酵，預期本季平均單價（ASP）將上揚，其中，大尺寸面板報價可望季增1%至3%，中小尺則季增4%至6%。

群創昨天同步公告今年1月合併營收165.81億元，比2016年2月台南大地震導致台南廠受重創時期差，為公司2010年3月「三合一」之後、近10年單月新低點，月減24.9%，年減21.8%。

群創1月大尺寸合併出貨量共計888 萬片，月減21.3%；中小尺寸合併出貨量共計2,164 萬片，月減25.9%。

群創表示，去年全球面板新產能開出，導致價格下跌，加上美中貿易紛擾，影響公司營運表現，但全年EBITDA仍維持正獲利率6%，本業持續產生現金流量，整體財務體質尚屬穩健。

因應新冠肺炎疫情，群創表示，已與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，並將於復工後盡速滿足客戶出貨需求。展望2020年，由於同業減產效應及歐洲盃足球賽、東京奧運等運動賽事刺激消費者需求，供需情況可望更加健康。

群創昨日董事會核准今年度資本支出預算230億元，主要用於技術提升、運作維持及效能改善。同時，也將出售約6.6億元機器設備予子公司群豐駿科技。