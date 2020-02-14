群創 去年淨損174億元

經濟日報 / 記者李珣瑛╱新竹報導
圖／經濟日報提供

群創昨（13）日公布去年第4季稅後淨損68.59億元，每股淨損0.71元；去年全年毛利率雖維持正數、為1.2%，但稅後淨損174.4億元，每股淨損1.77元，終結連續六年獲利。

面板供過於求導致報價大跌價衝擊，友達去年大虧191.9億元，加計群創的174.4億元，雙虎去年共虧逾366億元，是過去七年來表現最差的一年。相較於雙虎大虧，主攻中小尺寸的彩晶去年前三季每股純益0.26元，去年第4季營收持續向上，可望成為本土少數賺錢的面板廠。

群創預期，本季大小尺寸面板出貨量均季減17%至19%，儘管出貨量因淡季影響而下滑，但因同業減產效益逐步發酵，預期本季平均單價（ASP）將上揚，其中，大尺寸面板報價可望季增1%至3%，中小尺則季增4%至6%。

群創昨天同步公告今年1月合併營收165.81億元，比2016年2月台南大地震導致台南廠受重創時期差，為公司2010年3月「三合一」之後、近10年單月新低點，月減24.9%，年減21.8%。

群創1月大尺寸合併出貨量共計888 萬片，月減21.3%；中小尺寸合併出貨量共計2,164 萬片，月減25.9%。

群創表示，去年全球面板新產能開出，導致價格下跌，加上美中貿易紛擾，影響公司營運表現，但全年EBITDA仍維持正獲利率6%，本業持續產生現金流量，整體財務體質尚屬穩健。

因應新冠肺炎疫情，群創表示，已與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，並將於復工後盡速滿足客戶出貨需求。展望2020年，由於同業減產效應及歐洲盃足球賽、東京奧運等運動賽事刺激消費者需求，供需情況可望更加健康。

群創昨日董事會核准今年度資本支出預算230億元，主要用於技術提升、運作維持及效能改善。同時，也將出售約6.6億元機器設備予子公司群豐駿科技。

群創 大尺寸面板
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

群創董事會核定 2020年資本支出230億元

群創去年第4季EPS -0.71元 全年每股虧1.77元

群創1月營收年減21.8% 面板廠1月業績全衰退

終止連六年獲利 群創轉虧去年每股損失1.77元

相關新聞

群創 去年淨損174億元

群創昨（13）日公布去年第4季稅後淨損68.59億元，每股淨損0.71元；去年全年毛利率雖維持正數、為1.2%，但稅後淨損174.4億元，每股淨損1.77元，終結連續六年獲利。

華碩面臨2大風險 日系外資維持劣於大盤評等

電腦品牌廠華碩1月品牌營收年減8%，不如市場預期，日系外資認為武漢肺炎疫情恐影響華碩供應鏈及終端需求，加上處理器缺貨問題...

群創董事會核定 2020年資本支出230億元

群創（3481）董事會今（13）日核准今年度資本支出預算共計新台幣230億元，主要用途係用於技術提升、運作維持及效能改善...

眾達100G光收發模組熱身

眾達-KY（4977）今（13）股價延續近期強勢，開盤後漲幅維持在2%以上，成交量明顯擴增，終場撐紅，小漲1元。

突破340元 璟德紅翻黑

台灣網通設備龍頭璟德（3152）近期在投信連續七日買超帶動，璟德今（13日）盤中曾上漲2.99%，突破340元整數關卡，但後場力絀翻黑，終場下跌4.5元，收在340元。

轉單急拉 泰鼎改寫天價

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，導致以中國大陸為主要生產基地的PCB廠商持續面臨復工不順情況，若疫情不見降溫，PCB大廠泰鼎-KY（4927）有望受惠轉單效應，今（13）日盤中股價急拉，一度大漲逾8%，登上歷史新高價57元。

冠西電子可轉債 競拍

中國信託綜合證券主辦冠西電子（2466）發行之有擔保可轉換公司債「冠西三」（24663），採競價拍賣方式承銷，昨（12）日開始投標，競拍底標價為102元，每人最高得標張數合計不超過266張，投標期間為今年2月12日至14日三個營業日，預計18日開標、27日於櫃買中心掛牌。

奇力新 電感產能塞爆

新冠肺炎（武漢肺炎）衝擊全球被動元件供應，奇力新（2456）微型一體成型電感八成產能都在越南，生產不受影響，在客戶需求強勁帶動下，奇力新相關產能衝上滿載，訂單能見度達三個月，加上晶片電阻、低溫共燒陶瓷（LTCC）等產品需求同步轉強，電阻產能利用率更由先前低檔翻倍，價格醞釀再漲，營運動能強。

光寶 搶中美洲工業4.0商機

光寶（2301）宣布，參加2020墨西哥國際製造工業展（EXPO Manufactura 2020），展出最新伺服系統ISA-8E與變頻器系列EVO 8000S產品，光寶的工業自動化鎖定紡織、製鞋、汽車製造三大產業，搶攻中美洲工業4.0新商機。

矽創每股純益10.27元 創高

驅動IC廠矽創（8016）昨（12）日公布去年財報，全年賺進超過一個股本，每股純益為10.27元，營收與獲利雙創新高。

1月營收／敦泰-0.63元 連三年虧損

IC設計廠商敦泰（3545）昨（12）日舉行法說會，公布去年每股淨損0.63元，連三年虧損。敦泰董事長胡正大表示，新冠肺炎（武漢肺炎）疫情對於營運會有些影響，畢竟這波及整體手機市場銷售，但同時敦泰的觸控與驅動整合IC（IDC）有新規格產品、市占率提升，估計受衝擊程度不會很大，對全年表現影響應當有限。

1月營收／宏齊+10％ 有望季季升

LED封裝廠宏齊（6168）受惠商用顯示屏需求升溫，帶動1月營收達2.05億元，站上10個月來高點，法人認為隨著顯示屏需求持續穩健，宏齊產能維持在高檔水位，首季營運有撐，加上東京奧運帶動4K／8K大尺寸電視需求回升，宏齊具競爭性的小間距封裝技術，能獲市場高度青睞，全年營運有望「季季攀升」。

熱門新聞

年後狂漲156％ 這一檔連11根漲停後今跌停

5G讓三大電信榮景不再？你還在存電信股嗎

終止連六年獲利 群創轉虧去年每股損失1.77元

大同代子公司尚志公告 去年現金股利每股148.87元

MSCI季度調整 台股權重雙降一持平

MSCI季度調整 台股成分股不變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。