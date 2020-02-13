群創去年第4季EPS -0.71元 全年每股虧1.77元

群創（3481） 今（13）日公布2019年第4季營運成果，合併營收為新台幣656億元，營業損失為71億元，稅後損失為69億元，基本每股損失為0.71元。折舊及攤銷為87億元，資本支出為45億元。

全年合併營收總計為2,520億元，營業毛利為30億元，營業毛利率1.2%；營業損失為199億元，稅後損失為174億元。基本每股損失為1.77元。

2019年第4季整體出貨面積762萬平方公尺，較前一季增加8.2%，液晶面板售價為每平方公尺275元美金；中小尺寸營收為新台幣177億元，較上一季增加0.6%；中小尺寸合併出貨面積76.56萬平方公尺，較前一季增加11.4%。

群創2019年全年整體出貨面積為2,894萬平方公尺，與2018年全年整體出貨面積為3,064萬平方公尺相比減少5.5%；中小尺寸方面，2019年全年合併出貨量共計2億5,700萬片，與2018年全年出貨量2億7,200萬片相比減少5.5%。

2019年第4季營收以產品應用別區分，手機及商用產品為33%，可攜式電腦為21%、桌上型螢幕為11%、電視為35%；以產品尺寸別區分，10吋以下為28%、10到20吋為26%、20到30吋為12%、30到40吋為4%、40吋以上為30%。

回顧第4季，群創積極去化面板庫存，使得整體面板出貨量增加，營收較上季增加3.6%。2019年，由於全球面板新產能開出導致面板價格下跌以及貿易紛擾影響，群創光電全年營收為2,520億元，較前一年度減少9.8%，全年EBITDA仍維持正獲利率6.0%，本業持續產生現金流量，整體財務體質尚屬穩健。

邁入第1季，由於去年第4季公司積極去化庫存，以及受新冠病毒影響導致大陸春節延後開工，預估本季面板出貨量相較於上一季將減少。

群創表示，已與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，並將於復工後盡速滿足客戶出貨需求。展望2020年，由於友廠減產效應及歐洲杯、東京奧運等運動賽事刺激消費者需求，供需情況可望更加健康。同時，經營團隊將謹慎管控現金流量與資本支出，並持續投資於技術升級和成本優化。

群創光電對2020年第1季展望如下：大尺寸面板出貨量季減17-19%，ASP季增1-3%。中小尺寸面板出貨量季減季減17-19%，ASP季增4-6%。