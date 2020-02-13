群創1月營收年減21.8% 面板廠1月業績全衰退

新冠肺炎（武漢肺炎）衝擊全球被動元件供應，奇力新（2456）微型一體成型電感八成產能都在越南，生產不受影響，在客戶需求強勁帶動下，奇力新相關產能衝上滿載，訂單能見度達三個月，加上晶片電阻、低溫共燒陶瓷（LTCC）等產品需求同步轉強，電阻產能利用率更由先前低檔翻倍，價格醞釀再漲，營運動能強。

2020-02-12 23:27