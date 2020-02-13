群創1月營收年減21.8% 面板廠1月業績全衰退
今年農曆春節較往年早，加上面板適逢淡季，群創（3481）、友達及彩晶等面板廠，今年1月營收皆較2019年減少。群創（3481）1月合併營收約166億元，年減21.8%；大尺寸及中小尺寸面板的出貨量，雙雙較上月呈雙位數減少。
群創今年1月大尺寸出貨量約888萬片，月減21.3%；中小尺寸出貨量約2,164萬片，月減25.9%。
看到友達，1月大尺寸面板出貨量約613萬片，月減31.8％；中小尺寸面板出貨量超過862萬片，月減35.7％。以中小尺寸為主的彩晶，1月中小尺寸出貨量1,705萬片，月減53%；大尺寸出貨量25萬片，則較上月小增。
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