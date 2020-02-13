終止連六年獲利 群創轉虧去年每股損失1.77元

群創（3481）今（13）日公布去年第4季營運成果，稅後損失69億元，每股損失0.71元，累計去年全年稅後損失174億元，每股損失1.77元，終止連續六年獲利，為2013年以來首度出現虧損。

群創去年第4季合併營收為656億元，營業損失71億元，稅後損失69億元，每股損失0.71元。折舊及攤銷為87億元，資本支出為45億元。

累計去年全年合併營收2,520億元，營業毛利為30億元，營業毛利率1.2%，營業損失199億元，稅後損失174億元，每股損失1.77元。

去年第4季整體出貨面積762萬平方公尺，季增8.2%，液晶面板售價為每平方公尺275元美金。中小尺寸營收為177億元，季增0.6%；中小尺寸合併出貨面積76.56萬平方公尺，季增11.4%。

2019年全年整體出貨面積為2,894萬平方公尺，與2018年全年整體出貨面積為3,064萬平方公尺相比減少5.5%；中小尺寸方面，2019年全年合併出貨量共計2億5,700萬片，與2018年全年出貨量2億7,200萬片相比減少5.5%。

2019年第4季營收以產品應用別區分，手機及商用產品為33%，可攜式電腦為21%、桌上型螢幕為11%、電視為35%；以產品尺寸別區分，10吋以下為28%、10到20吋為26%、20到30吋為12%、30到40吋為4%、40吋以上為30%。

群創表示，回顧去年第4季，積極去化面板庫存，整體面板出貨量增加，營收較上季增加3.6%。2019年，由於全球面板新產能開出導致面板價格下跌及貿易紛擾影響，全年營收2,520億元，年減9.8%，全年EBITDA維持正獲利率6%，本業持續產生現金流量，整體財務體質尚屬穩健。

邁入第1季，由於去年第4季積極去化庫存，及受新冠病毒影響導致中國大陸春節延後開工，預估本季面板出貨量相較於上一季將減少；群創指出，已與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，並將在復工後盡速滿足客戶出貨需求。

群創表示，展望2020年，由於友廠減產效應及歐洲杯、東京奧運等運動賽事刺激消費者需求，供需情況可望更加健康。同時，經營團隊將謹慎管控現金流量與資本支出，並持續投資於技術升級和成本優化。