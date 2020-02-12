聯嘉盤中股價高點來到25.95元 可望越過季線關卡

板卡廠1月在庫存盤點結束，重回正常出貨狀態下，加上AMD（超微）、NVIDIA（輝達）新品上市帶動下，業績普遍回升，包含技嘉（2376）、微星（2377）、撼訊（6150）及青雲（5386）月營收都增溫，其中又以技嘉大增31.6%、表現最為亮眼。

2020-02-11 14:46