聯嘉盤中股價高點來到25.95元 可望越過季線關卡
車用LED廠聯嘉光電（6288）先前股價急跌破半年線及布林軌道下緣之後，技術面帶動該股出現反彈，再加上近二周以來，外資法人維持買超動作，推升股價拉出本波反彈走勢，外資已連續買超三周，2月以來累計買超該股1,567張，推升股今（12）日盤中股價高點來到25.95元，剛好觸及季線，近日有機會越過季線關卡。
聯嘉對於今年展望表示，電動車大廠特斯拉訂單狀況，該公司指出，Model 3與Model Y的車燈尾燈設計沒有變更，可望持續出貨。
另外，在福特和BMW兩大車廠，將有三款新車上市，去年下半年已小量出貨，預計今年有望放量，此外在汽車儀錶板部分，每一季的訂單量皆維持雙位數的成長，以全年來看，今年營運持續樂觀。
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