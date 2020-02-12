快訊

信義商圈百貨業績狠掉7成 微風開出百貨業裁員第一槍

哈利向富豪演講一場1548萬 被轟消費母親戴安娜

聯嘉盤中股價高點來到25.95元 可望越過季線關卡

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

車用LED廠聯嘉光電（6288）先前股價急跌破半年線及布林軌道下緣之後，技術面帶動該股出現反彈，再加上近二周以來，外資法人維持買超動作，推升股價拉出本波反彈走勢，外資已連續買超三周，2月以來累計買超該股1,567張，推升股今（12）日盤中股價高點來到25.95元，剛好觸及季線，近日有機會越過季線關卡。

聯嘉對於今年展望表示，電動車大廠特斯拉訂單狀況，該公司指出，Model 3與Model Y的車燈尾燈設計沒有變更，可望持續出貨。

另外，在福特和BMW兩大車廠，將有三款新車上市，去年下半年已小量出貨，預計今年有望放量，此外在汽車儀錶板部分，每一季的訂單量皆維持雙位數的成長，以全年來看，今年營運持續樂觀。

外資 福特 電動車
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

特斯拉上海廠復工 台廠供應鏈利多

特斯拉上海廠 2月交車延後

特斯拉上海廠今天復工 將增添貿聯與和大等供應商業績

特斯拉上海工廠復工 2月交付將延遲

相關新聞

台積電去年配息創新高 股價封閉豬年封關缺口

台積電（2330）董事會通過去年第4季每股現金股利2.5元，合計去年現金股利達9.5元，創下歷年新高，台積電ADR周二漲...

外資：今年台積營運正向發展

針對台積電去年盈餘分配共派發現金股利9.5元，並擬發行上限600億元公司債，大型外資研究部主管認為，雖然股息派發數額略為不如預期，但台積電持續提高資本支出，藉此強化競爭優勢，今年營運仍將正向發展，因而給予高度肯定。

台積去年配息9.5元 創歷史新高

台積電昨（11）日舉行董事會，通過去年第4季盈餘分配案，單季每股配發現金股利2.5元，合計發出逾648億元現金。累計台積電去年度盈餘合計配發9.5元現金股利，為歷年新高。董事會也通過去年度員工現金獎金與現金酬勞，平均每名員工可領近103萬元。

創意首季業績 預估兩位數下滑

創意（3443）昨（11）日舉行法說會，總經理陳超乾預期，今年將是溫和成長的一年，包括量產與委託設計（NRE）業務都將兩位數百分比成長；受到季節性因素影響，首季業績可能季減兩位數百分比。

台郡 去年賺逾一股本

蘋果軟板供應商台郡（6269）昨（11）日召開法說會公布去年財報，其中，去年第4季稅後淨利16.52億元，季增44.2%、年增31.5%，每股純益5.19元，單季淨利、毛利率、營業利益率、每股獲利皆創新高，推升去年賺進逾一股本，每股純益10.02元。

聯詠每股獲利13.03元 歷史次高

IC設計廠商聯詠（3034）昨（11）日舉行線上法說會，公布去年全年稅後純益79.27億元，年增24%，為歷史新高，每股純益13.03元，為歷史次高。 針對本季營運展望，聯詠估計，本季營收介於158億元至168億元，為季減4.3％至季增1.6％。

義隆報捷 EPS 8.57元

IC設計廠商義隆（2458）昨（11）日舉行法說會，公布去年稅後純益24.65億元，年增六成，改寫新猷，每股純益8.57元。法人預估，義隆本季兩大業務包括觸控板與觸控螢幕的出貨量年增均有逾兩位數水準。

1月營收／玉晶光-13％ 外資轉賣

玉晶光（3406）昨（11）日公布元月營收9.81億元，下探七個月來低點，月減約13%，年增130.43%。市場估計，儘管新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，但因去年基期低，估計玉晶光本季營收將優於去年同期。

碰上春節、疫情 動力元月營收月減28.6%

顯示卡散熱風扇龍頭廠動力-KY（6591）元月營收降至8,000萬元，較上個月減少28.6%，也比去年同期衰退12.3%。

新品拉貨 板卡族群元月營收增溫

板卡廠1月在庫存盤點結束，重回正常出貨狀態下，加上AMD（超微）、NVIDIA（輝達）新品上市帶動下，業績普遍回升，包含技嘉（2376）、微星（2377）、撼訊（6150）及青雲（5386）月營收都增溫，其中又以技嘉大增31.6%、表現最為亮眼。

土洋看法不同調 聯發科無懼

聯發科（2454）近期股價陷入整理，今日股價轉強。多家外資評估聯發科（2454）的營運轉趨保守，且調降看法至中立評等；不過，國內分析師則表示，本季底前，中國大陸的電子供應鏈廠商可望陸續恢復生產，聯發科全年的營運谷底應落在本季。

熱門新聞

你有追過嗎？那些年離奇飆漲的火紅ETF

新冠肺炎亂台股 這個族群投資人可逢低布局

股市大咖怎麼看危機入市？武漢肺炎教投資人的6件事

台積去年配息9.5元 創歷史新高

新冠肺炎疫情燒、恐慌指數(VIX)卻跟上次SARS有差別 謝金河深感疑惑

疫情衝擊 20家上市櫃1月營收確定來不及申報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。