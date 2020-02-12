外資：今年台積營運正向發展

針對台積電去年盈餘分配共派發現金股利9.5元，並擬發行上限600億元公司債，大型外資研究部主管認為，雖然股息派發數額略為不如預期，但台積電持續提高資本支出，藉此強化競爭優勢，今年營運仍將正向發展，因而給予高度肯定。

外資研究部主管指出，台積電去年每股純益13.32元，原先預估將配發至少10元以上的現金股利，實際為9.5元，略低於預期，不過仍無損於外資機構法人圈對台積電的正向觀點與評價。

台積電為因應產能擴充及汙染防治相關需求，董事會還核准在國內市場募集無擔保普通公司債，資金額度不超過600億元。事實上，不少企業過往因不重視ESG（Environmental, Social and Corporate Governance，環境、社會和公司治理原則），因而成為外資機構列名的投資黑名單。

隨全球ESG逐漸抬頭，台積作為全球標竿企業之一，此次趁著利率水平不高，發債募資以購置生產製程中相關防汙設備，其重視ESG的態度，符合全球主流投資趨勢，有助成為全球各大法人買盤、主權基金增持標的。