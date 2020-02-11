對應新冠肺炎影響 台郡可供應運產能75~80%

展望今年營運，軟板大廠台郡（6269）指出，上半年因新冠肺炎（武漢肺炎） 關係，營運會受一些影響，且因供應鏈

復工及交通運輸問題，對上半年展望無法預測，但台郡強調，藉著高雄廠及中國昆山廠兩地產能彈性調配，目前可供應運產能約75~80%，一旦客戶需求回覆，營運將重回成長軌道。

台郡生產據點在大陸昆山及台灣高雄，在昆山廠部分，從春節至今，有近5千人產能持續生產中，加上高雄廠產能，台郡目前可供應運產能約75~80%。

台郡財務長熊雅士解釋，75~80%可供應運產能，是以人力推估說法，對比時間是2019年高峰10、11月，當時是最高點100%，相對於現在就是75~80%。

台郡昆山廠配合當地政府防疫措施規定嚴格執行，自2月10日後昆山廠其餘員工將依防疫規定陸續返回工作崗位。同時，台郡從2019年起已持續按計劃擴展高雄廠產能，可兩地彈性調配來因應客戶的需求。

熊雅士強調，台郡的新天線技術、兩地產能資源彈性調配、自動化投資效益、精實管理效率，將讓公司在產業恢復需求後，能快速脫穎而出重回營運成長軌道。

台郡首季有美系客戶新機訂單，且對新品生產良率有信心，毛利率也可望維持近期水準。不過，儘管台郡對自身工廠產能、生產良率有信心，但供應鏈問題，仍將左右台郡上半年營運。

熊雅士表示，手機行業是上下游產業鏈，雖然昆山廠有5千人持續運作，但受疫情影響，還在觀察上下游供應鏈狀況。由於大多數組裝跟模組廠要交貨的地點都在中國，就算台郡有充足產能，且預先做準備跟營運，但包含中國各省市交通封鎖、組裝廠接下來產能多快回復人力，都沒有比較明朗的趨勢，因此無法預測上半年營運。