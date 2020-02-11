疫情影響有限 信紘科淡季不淡、股價跳空漲停

半導體設備廠信紘科（6667）在化學供應系統、製程特殊廢液回收及拆移機施工挹注之下，1月營收逆勢成長，營運淡季不淡，激勵今（11）日股價跳空亮燈漲停。

信紘科指出，第1季訂單穩定認列營收，整體營運帶來正面的挹注，預料武漢新冠肺炎疫情對公司影響有限。

信紘科近年來積極開拓中國半導體市場，新冠肺炎疫情持續擴散，該公司表示，目前中國大陸營收比重約5%至10%，仍處於開發初期，整體營運受疫情影響相當有限，因疫情導致生產停擺，復工後仍需經歷一段時間調整產線，進一步推升台商的回流意願及轉單效益，提供台灣半導體相關供應鏈有利的發展空間。

而目前信紘科在設備的零件、材料等備貨適量充足，可隨時供應客戶因產能調整而提升的拉貨力道，且憑藉與國際一線半導體晶圓大廠合作實績，有助於爭取更多新客戶及新訂單的合作機會，為整體營運增添新一波的成長動能。

元月適逢農曆新年長假使工作天數減少，然信紘科在三大產品線訂單穩定認列之下，1月合併營收1.03億元，月增19.58%、年增57.44%，仍繳出亮麗成績。

展望第1季營運狀況，信紘科指出，將持續拓展於半導體產業市占有率，創造良好訂單能見度，有望隨著穩定的施作拆移機服務工程及廠務系統設備訂單如預期進度穩健認列，對整體營運帶來正面的挹注。