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法人看好今年營運先蹲後跳 聯發科股價抗跌

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

IC設計龍頭聯發科（2454）法說會後，本土及外資法人持續看好5G帶給來營運契機，營運先蹲後跳，預料短期受武漢新冠肺炎疫情影響，需求遞延導致第一季營收下滑，但2020全年持續受惠於5G市占率攀升，4G LTE強勁需求，及特殊應用晶片、車用晶片成長潛力，多數法人報告給予買進建議。今日股價逆勢抗跌，盤中一度至386.5元，漲幅1.44%。

聯發科第一季營運如外資預期，受到新冠肺炎疫情拖累需求遞延，預估第一季營收在新台幣550億元至602億元之間，與前一季相比，約下降 7%到 15%，毛利率預估為42%上下各1.5%，營業費用率預估為34.5%上下各2%。

法人表示，聯發科第一季雖受疫情影響，但在全球5G趨勢推動下，全年展望仍具成長潛力、營運前景樂觀，已將新冠肺炎影響計入之下，預估2020年5G 手機銷售量約為1.7至2億支，中國占1至1.2億支，聯發科憑藉高性價比優勢，天璣800將在第二季開始放量，第三季將有更平價5G單晶片推出，長期實現5G市占率40%將不是問題。而4G單晶片仍持續成長，尤其以非中國地區的需求強勁。

法人也預期聯發科今年在AIoT，電源管理，特殊應用單晶片，汽車，WiFi，智慧穿戴裝置可維持去年雙位數成長，TV單晶片補庫存需求將有助於營運成長推動，另外，5G帶動物聯網應用升級，推動聯發科今年在物聯網及WiFi業務增加，汽車晶片部分，聯發科目前也與客戶取得良好進展，預計今年下半年會有明顯貢獻。

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