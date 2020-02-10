慧榮SSD控制晶片去年第4季及全年營收雙創新高

全球最大的NAND Flash控制晶片供應商慧榮科技公布去年第4季財報，第4季營收1.53億美元，較上一季大幅成長35%，與前一年同期相較成長32%，毛利率49.3%。稅後淨利3,381萬美元，每單位稀釋的美國存託憑證(ADS)盈餘0.96美元(約新台幣29元)。

2019年第四季NAND控制晶片營收創新高。與上一季相比，SSD控制晶片營收成長近25%，創歷史新高，eMMC/UFS控制晶片營收也大幅成長70%，而SSD解決方案營收則較上一季成長60%。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，在三個主力產品線的成長帶動下，第四季營收再創佳績。其中SSD控制晶片表現最為亮眼，單季及全年營收雙創歷史新高。此外，eMMC及UFS控制晶片營收持續強勁成長。SSD解決方案方面，企業級的寶存(Shannon)及車用/工控級的Ferri系列，營收也皆較上一季大幅成長。

展望新的一年，苟嘉章表示，我們的三大主力產品線將持續帶動整體營收成長，其中營收占比過半的SSD控制晶片，已直接供貨給全球7家NAND大廠的其中5家，全球主要模組廠商目前也都是我們的客戶。由於NAND市場價格穩定，加上SSD市場採用率提升，我們的客戶對2020年的銷售預估皆持樂觀看法。

相對於通路市場，苟嘉章也指出，目前慧榮的SSD控制晶片在PC及其他OEM市場出貨比重已逾半，透過慧榮的NAND大廠及模組廠客戶打入PC及其他OEM市場供應鏈，預期今年在此市場的開案量將提升，持續帶動整體營收成長。

eMMC及UFS控制晶片方面，UFS在智慧型手機市場採用率快速攀升，從2019年僅限於旗艦機種到目前各大廠牌的主流機種多已採用UFS記憶體，我們的美國NAND大廠客戶將因此而受惠；中國的模組廠客戶也成功打入更多eMMC應用市場，包括智慧型機上盒、音箱、電視及中、低階的智慧型手機。