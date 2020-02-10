半導體通路商敦吉去年每股賺4.21元 創近10年新高

半導體通路商敦吉科技（2459）近幾年來持續調整營運結構，該公司在擴大毛利率相對較高的製造部門之後，去年營收下滑約14%，但全年每股稅後純益卻以4.21元，創下近十年新高，今年營運也將持續看好。

敦吉去年第4季延續第3季的強勁獲利續航力，敦吉製造事業群獲利佔比以季度來看再向上突破來到七成，以全年度來看，製造部門佔營運比重已提升到67%，較去年同期增加佔比達7%。

受惠於高毛利率產品產能帶動下，集團每股稅後純益再創下近十年高點，來到4.21元。由近幾年來，敦吉的營收、獲利及每股獲利表現的成長趨勢來看，該公司在致力跳脫電子通路的框架，已經展現出不錯成績，即使營收受到通路事業群影響而呈現下滑，但最終整體獲利狀況仍是持穩不斷向上發展。

此外，該公司也表示，去年度每股稅後純益因受到子公司股利匯回情形影響而減少了0.39 元，因此，若回歸原始樣貌，去年度每股稅後純益將多達4.6元。

敦吉表示，去年該公司獲利主要製造部門帶動，其中也受惠第4季音圈馬達成型件(VCM) 大幅度成長，使得產線動能滿載，讓營收及獲利能持續向上拉升。

展望今年營運，在製造部門方面，將以二大項指標作為本事業群之事業發展方針，其一為「講求快速的消費電子」，另一重點則為「訴求穩定的汽車電子」。

在消費電子方面主要是指，在連接器與音圈馬 達(VCM)精密塑膠零件、音圈馬達載體繞線、穿戴裝置天線等產品研發製程秉 持著精益求精的態度，提供專業形象服務客戶。此外，汽車電子方面則是著重於，從傳統的倒車輔助系統（超音波感測驅動變壓器 EP6）、胎壓監測系統(TPMS)，逐步朝向未來自動駕駛與電動車搭載的高級輔 助駕駛系統(ADAS)、電池管理系統(BMS)所需要之零組件產品上發力，成為客戶可以長期賦予重任的信賴夥伴。