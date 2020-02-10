今年後市不看淡 光磊股價彈升

LED股光磊（2340）前波股價最低修正至20.5元，成功守住20元關卡之後，股價開始展開近二周的反彈，技術面上原本已跌破所有短期均線，近日已經站回5日均線上，同時今（10）日盤中一度觸及10日均線，股價今日高點來到23元，近期股價反彈走勢中，外資法人有逢低布局動作，後市股價仍可望有反彈空間。

光磊去年前三季稅後純益4.6億元，前三季每股稅後純益為1.07元，雖較前一年小幅下滑，不過，仍較多數LED廠獲利表現較佳，該公司去年的美中貿易戰使得光磊來自歐美客戶的訂單增加，帶動去年光磊營運仍呈現相對多數LED廠穩健。光磊目前穿戴裝置應用佔感測元件比重約25%以上，但今年隨著原有客戶訂單仍穩定，並且有新客戶加入，成長力道將會加大。