全國電+7% 開學商機熱

網路銀行與行動銀行蓬勃發展，下一個兵家必爭之地，同時也是民眾不可錯過的數位產品是什麼？新光商業銀行數位金融部數位行銷科經理李秉翰表示，網路銀行解決了繳費與理財的需求，但網銀不具備消費扣款功能，只能轉帳給賣家，因此能夠把消費拼圖補起來的數位支付將是各家銀行拚比的重點。

2020-02-07 23:59