全國電+7% 開學商機熱
3C通路業者全國電（6281）元月營收17.11億元，月增36.8%，年增7.4%，受惠元月春節旺季助益，民眾對於3C家電需求增加，以及大家電、廚房調理的銷售增長。
挹注業績營收表現穩健，廚房調理（如電鍋、電子鍋、調理鍋、氣炸鍋）有一至三成不等的成長。
元月下旬氣溫降，帶動電暖器、熱水瓶等相關暖冬家電銷售成長，有助1月整體業績。
全國電指出，高中職以下開學雖延後，但返校商機已經啟動，電腦及檯燈等開學相關3C需求增加，因此針對開學相關3C推出各種開學限定優惠，3月1日前買指定機種筆記型電腦及桌上型電腦即享30期0利率，3萬元的電腦每期只要負擔一千元就能入手，平均每日負擔不到35元。
包括隨身硬碟、液晶螢幕、行動電源、手機、隨身碟等相關3C週邊商品買氣也很旺帳。
全國電強調，開學帶動3C需求持續升溫，挹注2月的業績。
展店方面，今年續推雙品牌營運模式，新通路品牌「Digital City」主打數位科技產品，現有的「全國電子」品牌，包括品牌識別的更新、購物環境的調整及多元商品服務等，以雙品牌策略來衝刺業績。
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