原相1月營收淡季不淡 盤中股價漲逾5%

影像感測晶片廠原相（3227）受惠CIS感測元件缺貨及TWS需求帶動，1月營收6.28億元，月減7.2%、年增 79.5%，營運淡季不淡、優於市場預期，法人指出，原相今年遊戲機、TWS及物聯網等多項產品線發酵，全年營收挑戰30%成長；原相股價受營收優於預期激勵，盤中一度至180.5元，漲幅5.86%，創近九年新高。

原相1月營收表現優於預期，主要受惠於CIS感測元件缺貨，電競滑鼠、安防等產品出貨穩健，且TWS拉貨動能逐月提高帶動。法人預期今年TWS及CIS感測元件有望維持成長，其中TWS在2019年營收占比約10%，今年在整體產業向上的態勢下，可望出現倍數成長。

CIS有機會在多家美系品牌客戶智慧家庭與物聯網相關200~500萬像素產品開始出貨成為下半年營收之亮點。

隨著任天堂Switch在東京奧運前多款Partygam、健身環等產品驅動，加上去年12月於中國開賣，2020年上半年扮演營收成長的動能，近期更傳出因武漢肺炎疫情，衝擊Switch遊戲機生產，導致出貨恐將延遲，恐陷入缺貨狀態。

法人表示，原相今年維持去年成長態勢不變，安防則有機會受惠於武漢疫情增加，電競滑鼠則受惠於宅經濟帶動，2020年營收上看70億元大關，可望賺逾一個股本。