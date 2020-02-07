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矽創1月營收旺 武漢肺炎疫情延宕高階感測器拉貨時程

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

IC設計矽創（8016）公布1月營收10.5億元，月減12%、年增14%，符合法人圈預期，雖然武漢新型肺炎干擾手機供應鏈，客戶端對高階感測器拉貨時程恐延後，但法人圈預料中國智慧型手機於後鏡頭導入RGB感測器趨勢不變，待疫情減緩，高階感測器備貨需求重啟，感測產品的獲利貢獻大幅攀升。

由於原本去年第4季出貨感測器遞延至1月出貨，矽創1月營收表現符合市場預期。

法人指出，感測器升級及後鏡頭導入RGB感測器趨勢不變，惟短期恐受武漢疫情影響，中國多城市封鎖並延後開工，手機相關零組件恐不及供貨，造成高階感測器拉貨時程延後。

受武漢肺炎疫情影響，全球手機處理器晶片巨擘高通，於日前公布財報示警，疫情將威脅手機產業，可能衝擊製造與銷售，中國客戶已減少晶片訂單，帶來巨大不確定性。

法人指出，中國手機品牌導入OLED螢幕提升畫質，但光感穿透力下降，故需感測器來補償光感強度，對矽創高階感測器需求大幅增加，亦有客戶採用最新第三代感測器，加上iPhone已於後鏡頭搭載RGB感測器，中國品牌手機跟進趨勢確立，中國去美化政策之下，矽創成為中國品牌手機最佳選擇。

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