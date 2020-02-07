大立光1月營收低於預期，最新一批外資報告中，率先示警的花旗將大立光目標價從5,550元略降到5,500元，摩根士丹利從5,500元降至5,300元。目標價最高和最低的大和資本及高盛證券，則分別重申6,000元及3,190元。大立光昨（6）日上漲15元，收4,845元。

今年初花旗的報告率先提出，大立光2月5日公告的元月營收恐低於市場預期，對股王股價有壓，比天風證券5日發布示警要早。當時花旗已下修大立光財測，目前因應營收狀況又下調，但中長線升勢仍然看好。

花旗表示，大立光受中國手機出貨調整影響，元月營收比預期疲弱，將大立光第1季和今年獲利分別下修10%、1%。接下來2月疫情衝擊發酵，恐是大立光最差時刻。

市場原評估，大立光可倖免於難。花旗指出，大立光主要客戶尚未因疫情大幅調整訂單，但中國多地運輸中斷，可能使鏡頭出貨減少。花旗調整的財測顯示，大立光2月營收將下滑到30億元，較元月減36%。