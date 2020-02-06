武漢疫情造成供需吃緊 美林調高友達、群創目標價

友達6日舉行法說會，公布去年每股虧損2元。美銀美林發布報告，調高友達目標價到13元，維持中性立場不變，主要受惠於武漢疫情造成供需吃緊。美林同時調高群創目標價到11.8元，維持加碼立場不變。

報告指出，預期台灣面板廠的獲利將在去年第4季/今年第1季觸底反彈，之後逐季上揚。今年上半年的獲利增強，主要是因為平均銷售價格（ASP）上揚，加上武漢疫情造成供需吃緊。

報告指出，光電研究（Witsview）5日的最新面板報價優於預期，部分原因來自於武漢疫情造成的供應斷鏈，電視面板的主要尺寸報價都上漲1-2美元（漲幅0.6-3%）。經歷過去12個月的持續下跌之後，ASP可望止跌回穩，價格甚至可望強勢到第3季初。

至於友達將溢價收購凌華5-30%的股權，以共同打造工商智慧物聯生態系，美銀美林認為，這對友達來說，長期可能是利多，但短期來自於凌華的財務貢獻仍然有限。

報告分析，由於友達不是完全併購凌華，以凌華六年來歷史平均獲利來看，友達每年由此可獲得的投資收益將介於新台幣2,200萬元到1.34億元之間，就美林對友達的2020/21年獲利評估來說，每年對於每股純益（EPS）的貢獻不到2%。

報告指出，面板業屬於高度景氣循環產業，以股價淨值比來評估會比較合理。美林給予友達0.6倍的股價淨值比，因此將目標價調高到13元，今年的預估股東權益報酬率（ROE）則調高到-3.4%。

不過，有三大下檔風險值得注意。一是電視需求減弱，造成液晶顯示面板（LCD）供給過剩；二是供給失序；三是市占率競爭激烈，造成報價大幅下滑。