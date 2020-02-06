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返台夫婦居家檢疫未滿落跑！想闖金門小三通遭活逮

宏達電1月營收4.8億元 月減21.37%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

宏達電（2498）今（6）日公布1月合併營收4.8億元，月減21.37%，年減52.43%。

宏達電與台灣第一位入圍LVMH Prize時尚設計大獎的服裝設計師江奕勳進行跨界合作，1月20日在巴黎舉行的2020巴黎時裝周上，以現代科技為主軸，發表ANGUS CHIANG 2020秋冬系列，賓客手持半透明玻璃設計的精美手機HTC U19e，大玩AR擴增實境體驗互動是2020巴黎時裝周一大亮點體驗，同時展現科技、手機及VR創新設計等強大的軟實力。

宏達電表示，搶進新年換機商機，自1月1日起至2月14日止，特別推出新年優惠活動－《2020金鼠新春加碼》，提供想趁著新年換機的消費者多款優惠活動，除性價比極高的HTC Desire 19s，還有配備較大容量128G的旗艦機款HTC U12+、HTC U19e與64G的HTC Desire 19+供消費者選擇。

在VR的布局上，宏達電攜手倫敦大學金匠學院資訊工程系、經營AR/VR Pioneer網站的Admix公司、虛擬實境媒體VRFocus及美國知名電腦設備商Corsair， 1月24日至26日共同舉辦「倫敦VIVE開發者大賽」（London VIVE Developer Jam），開放產界與學界等各方面人士參加。

宏達電說，參加者運用最新的VIVE硬體及眼球、手部和嘴唇追蹤等最新軟體開發套件（SDK），就未來的混合實境（Mixed Reality，MR）進行創新實驗與嘗試，在遊戲、藝術實驗及企業問題解決方案等各種領域中去發展各式體驗。

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