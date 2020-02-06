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聯電去年獲利年增逾四成 股價挑戰年前高點

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

晶圓代工大廠聯電（2303）公布去年營運狀況，該公司去年全年全年每股稅後純益0.82元，較前一年成長41%，且該公司對今年第1季的前景仍看持穩，並預期聯電可望從5G和IoT的發展趨勢中獲益。在去年業績及今年首季展望均正面之下，今（6）日聯電股價走強，不僅回補年後重挫，並逼近年前股價高點位置。

聯電受到業績及展望正面的激勵，今日盤中股價上漲近5%，盤中高點來到16.35元，股價不僅回到年前整理區，並相當逼近年前股價高點16.4元位置。

聯電去年第4季合併營收為418.5 億元，較上一季成長10.9%，年成長幅度則達17.8%，第4季毛利率來到16.7%，第4季單季稅後純益為38.4億元，單季每股稅後純益為0.33 元。累計去年全年每股稅後純益為0.82 元，較前一年同期增加41%，優於市場預期。

對於今年營運展望，聯電預估，今年第1季晶圓出貨量與產品平均價格（ASP）與上季大約持平，法人則以此推估，今年第1季營收可望持穩上季、淡季不淡；全年來看，該公司則預期，就產業來看，今年半導體產值估計將呈現中個位數的成長，而聯電今年晶圓代工業產值將成長高個位數，並在日本新廠貢獻下，聯電可望有優於同業的表現。

此外，聯電也預期可望從5G和IoT的發展趨勢中，特別是無線設備以及電源管理應用上所增加的半導體需求中獲益。另外，聯電在今年的資本支出預算為10億美元，以因應中長期客戶和市場的需求。

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