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分析師：大立光Q1營收恐減50％

2020-02-06 00:11經濟日報 記者趙于萱楊伶雯╱台北報導

股王大立光昨（5）日公告1月營收下探近七個月低點，加上武漢肺炎疫情擴散干擾，分析師看淡短期營運。花旗環球證券指出，大立光1月業績表現淡，主要是華為減單所致，業績表現將拖累短期股價，發布走跌預警；也有分析師悲觀認為，大立光上半年低迷，本季營收恐季減45%至50%，較市場共識衰退25%至30%的幅度更大，下季營收、獲利可能持續低於預期。

花旗是力挺大立光的指標性外資，先前因華為減單，下調股王第1季營收預測8%，但毛利率仍看好有70%，目標價維持5,550元。

花旗表示，受到海外銷售下滑衝擊，目前華為手機陷入庫存去化挑戰。保守估計，華為第1季砍單幅度達20%，去年第4季，大立光來自華為的營收比重達35%至40%，換算本季營收可能較市場預期減少8%。

不過，由於大立光高階出貨提升，而且議價能力改善，花旗認為，本季毛利率仍有七成水準，中長期在多鏡頭滲透、規格升級至8P、潛望鏡等新型鏡頭擴大採用，大立光獲利持續躍進的步伐不變，年度財測不調整。

天風證券分析師郭明錤最新報告表示，大陸非蘋鏡頭供應商上半年將面臨三大潛在風險，將降低大立光出貨及產能利用率，導致上半年營收與獲利可能顯著低於市場預期。預估大立光本季營收將減45%至50%，因產能利用率下滑與降價搶單，單季毛利率降為58%至62%，且大陸手機庫存消化最快要到第2季底結束，持續影響營運。

主要外資看大立光 圖／經濟日報提供
主要外資看大立光 圖／經濟日報提供
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