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聯電Q1營運穩 全年樂觀

2020-02-06 00:31經濟日報 記者李孟珊／台北報導

聯電董事長洪嘉聰 （聯合報系資料庫）
聯電董事長洪嘉聰 （聯合報系資料庫）
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武漢肺炎疫情加劇，電子業嚴陣以待，晶圓代工廠聯電昨（5）日舉行法說，是疫情爆發後，首家舉行法說會的半導體廠。聯電並釋出正面訊息，今年首季營運穩定，預期今年全年成長將優於產業成長平均值。

聯電表示，客戶需求並未受到疫情影響，首季根據客戶的預測，來自於無線通訊和電腦周邊市場領域對晶片的需求穩定，預期本季晶圓出貨量與上一季持平。法人推估，聯電首季美元營收與前一季水準相當。

聯電預期，本季晶圓出貨量與產品價格和上一季持平，毛利率約15%，產能利用率約九成。

聯電去年第4季財報顯示，受惠於5G需求增溫，單季合併營收達新台幣418.5億元（約13.9億美元），毛利率16.7%，整體產能利用率攀升至92%。

其中，28奈米晶圓營收占比10%，整體晶片出貨量為204萬片約當8吋晶圓，單季稅後純益38.4億元，季增31%，每股純益0.33元，稅後純益與每股純益表現均創18季新高。

聯電去年全年稅後純益97.08億元，年增37.2%，每股純益0.82元，優於市場預期，也寫下近四年新高。

聯電總經理王石表示，展望今年的第1季，整體業務前景維持穩健，隨著客戶未來新產品設計定案即將進入量產，聯電可望從5G和IoT的發展趨勢中，特別是無線設備以及電源管理應用上增加的半導體需求中獲益。

另外，聯電2020年資本支出預算為10億美元，以因應中長期客戶和市場的需求。聯電2019年資本支出為7億美元。

在技術開發方面，聯電繼全球最小的USB 2.0測試載具通過矽驗證後，宣布更先進的22奈米技術也已就緒，這項技術承襲28奈米設計架構，且與原本的28奈米HKMG製程相較，縮減10%的晶粒面積、並且擁有更佳的功率效能比，以及強化射頻性能等優勢。

聯電法說會重點 圖／經濟日報提供
聯電法說會重點 圖／經濟日報提供
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聯電晶圓代工廠奈米

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