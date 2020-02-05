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友達斥資37億 公開收購工業電腦廠凌華股權

2020-02-05 21:00經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

面板友達（2409）明（6）日將舉行法人說明會，今（5）日發布重大訊息，作為價值轉型計畫的一部分，董事會決議通過公開收購工業電腦廠凌華（6166）5%到30%股權，預計最高投資新台幣37億元。友達表示，希望透過此次股權收購案，藉此建立工商智慧物聯生態系的策略夥伴關係。

友達發言人曾煜智表示，此次股權收購將以每股新台幣57元作為對價，公開收購凌華已發行普通股，以凌華今日收盤價換算，收購價格溢價率為21.1%，以最近60個營業日加權平均收盤價換算，收購價格溢價率為20.5%。

曾煜智指出，公開收購期間自今年2月7日至3月12日，預定最高收購數量為凌華普通股65,249,177股（約凌華已發行普通股股份總數30%），最低收購數量為10,874,863股（約凌華已發行普通股股份總數5%），若收購股權比例達最低收購數量，則公開收購條件即告成就。

友達作為工業與商業應用的面板領導廠商，擁有覆蓋全球龐大完整的工業與商用客戶群。近幾年基於滿足客戶一站式購足需求，積極推動價值延伸策略，希望逐步轉型為以面板為核心元件的智慧物聯方案商（AIoT solution provider）。

凌華作為全球工業電腦領導廠商，在工業與商業應用的許多垂直場域，均已展現領先市場的邊緣運算（edge computing）相關的產品技術與解決方案的競爭力。

友達表示，在既有工業電腦的基礎上，凌華面對客戶對人工智能應用的需求，提出可擴充性的軟硬體平台整合方案。雙方締結策略夥伴將可望促成優勢互補，希望共同掌握多元領域客戶從自動化到智能化的數位轉型需求。

友達董事長暨執行長彭双浪表示，展望5G時代來臨，產業AI化速度將逐步加快，可預見許多行業垂直場域將陸續導入邊緣運算人工智慧方案（edge AI solutions）。非常榮幸有機會借重凌華在工業電腦領域累積多年的經驗，其卓越的產品運算系統能力，加上友達作為人機介面的優質面板產品，相信這樣的結合將給予全球客戶即時完整的智慧物聯軟硬整合應用服務。

凌華董事長暨執行長劉鈞表示，對友達與凌華共同組成智慧物聯生態系，表示歡迎之意。在未來智慧物聯的場域應用上，凌華將提出對客戶更具策略意義的價值主張。凌華長期與友達合作，與友達在轉型策略上的看法一致。未來與友達建立更緊密的夥伴關係，不僅可以具體實踐凌華在多元智慧場域的解決方案，並與友達共同深耕客戶關係。

友達今（5）日宣布公開收購工業電腦廠凌華股權。記者蔡銘仁／攝影
友達今（5）日宣布公開收購工業電腦廠凌華股權。記者蔡銘仁／攝影
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凌華友達面板

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