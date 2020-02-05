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武漢肺炎決策慢 中國防疫需要民主機制

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友達宣布 以每股57元公開收購凌華5-30%股權

2020-02-05 20:14經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

友達今（5）日晚間8日舉行重大訊息說明會，宣布將自2月7日起至3月12日止，在公開市場以每股57元對價，公開收購凌華（6166）股票，以今日收盤價47.05元，溢價率21.1%。 希望藉此，建立工商智慧物聯網生態系策略聯盟夥伴關係。

友達財務長兼發言人曾煜智表示，友達最高將收購30%凌華股權，最低收購5%。

友達凌華生態

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