聯電去年每股盈餘0.82元 年增41%

聯電(2303)今(5)日公布去年第4季財務報告，單季營收418.5億元，毛利率16.7％，歸屬母公司淨利38.4億元，每股盈餘0.33元，累計去年全年每股盈餘0.82元，年增41%。

聯電去年第4季合併營收418.5億元，季增10.9%，年增17.8%，毛利率為16.7%，歸屬母公司淨利38.4億元（1.28億美元），每股盈餘0.33元；去年第4季28奈米晶圓營收占比10％；晶圓製造營業淨利率4.9％；晶圓製造產能利用率92％。

總經理王石表示， 「去年第4季度將剛合併的日本USJC(Fab 12M)營收納入晶圓專工的合併營收，儘管面臨匯率的不利因素，晶圓專工營收達418.3億元，季增10.9%，營業淨利率為4.9%，整體產能利用率增加至92%、晶片出貨量為204萬片約當八吋晶圓，主要是由通訊和電腦市場領域所帶動」。

王石指出，「去年全年度每股盈餘0.82元，年增41％。由於持續嚴謹管控資本支出，全年度自由現金流371億元，年增19％。在技術開發方面，繼全球最小的USB 2.0測試載具通過矽驗證後，更先進的22奈米技術也已就緒，這項技術承襲28奈米設計架構，且與原本的28奈米HKMG製程相較，縮減10％的晶粒面積、且擁有更佳的功率效能比，及強化射頻性能等優勢」。

王石說，「展望今年第1季，根據客戶的預測，來自於無線通訊和電腦周邊市場領域對晶片的需求穩定，整體業務前景維持穩健。隨著客戶未來新產品設計定案即將進入量產，預期聯電可望從5G和IoT的發展趨勢中，特別是無線設備以及電源管理應用上所增加的半導體需求中獲益」。

王石強調，「致力維持資本支出的紀律，今年資本支出預算為10億美元，以因應中長期客戶和市場的需求。聯電將持續執行切入新的市場並擴展既有市場，藉著在製程技術及世界級晶圓專工服務的核心競爭力，更加強化在邏輯與特殊製程解決方案的產業地位」。