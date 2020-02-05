五大漲價股 內外資升財測

記憶體大廠南亞科（2408）1月營收攻高，摩根大通最新分析指出，南亞科表現預示第1季記憶體景氣大好，將其評級升上「優於大盤」，激勵類股同聲慶賀；另本土法人還看好威剛、環球晶、友達、群創等四大「漲價概念股」，財測全面上修，有望扮演領漲台股多頭的主力軍。

台股今（5）日開高走低，但漲價概念股坐擁題材，除南亞科勁揚5%，威剛漲2.9%，環球晶股價創高，友達、群創也高檔有撐，另記憶體的旺宏、華邦電、群聯、力成、晶豪科等均收紅。

摩根大通表示，繼元月伺服器DRAM合約價格出現一年來罕見回升，南亞科1月營收不僅較去年12月成長，年增率也終結連14個月下滑，正式預告整體DRAM需求觸底，景氣看漲。

摩根大通科技產業分析師JJ Park表示，南亞科第1季營收有望率先受惠報價，出現顯著彈升，中長線來自韓國三星和海力士削減產能，對今年供給展望僅成長中高雙位數，但需求可能大增超過兩成，下半年表現還會更好。

JJ Park說，南亞科產品組合調整有成，可望繳出比同業更陡峭的毛利率升幅，是該券商特別看好原因。據外資評估，南亞科今年每股純益（EPS）有4.3到4.4元水準，2021年上看7元，獲利大躍進。

大型投顧指出，過去記憶體報價反彈，威剛評價往往跟進；最近兩次的循環中，威剛本益比一度達12倍，最低也有八倍，對照目前僅七倍，後市可期。

另一方面，此波半導體景氣彈，也擴及上游晶圓產業。法人調查，人工智慧及5G用邏輯晶片，持續帶動12吋晶圓需求，伴隨記憶體庫存去化、指紋辨識及電源管理晶片訂單導入，環球晶不只坐擁6%高股息優勢，長線獲利也有一成以上的成長性。

面板部分，1月以來，各尺寸電視面板報價已彈1-3%，武漢疫情對中國三大面板廠產能影響有限，但復工導致部分訂單移轉到台韓廠，有利報價高檔。