親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

陸國台辦最新證實：在陸台胞確診3例疑似2例

「想回來的人太多名單亂」徐正文：確診台商不在原名單

盛群去年每股賺4.05元 耳溫槍應用持續接急單

2020-02-05 13:40經濟日報 記者鐘惠玲／即時報導

微控制器（MCU）廠商盛群（6202）於今（5）日公布去年每股純益（EPS）為4.05元，符合原先預期。

針對首季展望，該公司表示，因為武漢肺炎疫情因素影響，目前仍難預估，不過開工至今約已接獲260萬顆耳溫槍應用MCU訂單，晶圓代工廠也給予產能支援。法人估計，該公司本季業績可能呈現季減，但有機會維持年增。

盛群去年合併營收為45.84億元，年減5.7％，稅後淨利為9.14億元，年減14％，每股純益為4.05元，其中第4季每股純益為1.04元。

盛群去年的產品結構中，MCU營收占比為76%，出貨量為6.5億顆，年減3％。

盛群晶圓代工廠

延伸閱讀

武漢肺炎蔓延 世衛：防堵疫情有機會之窗

醫爆武漢肺炎病毒這種狀況 劉寶傑驚:是完美病...

武漢肺炎延燒 紐澳撤僑193人隔離

防疫慢Ｎ拍？台中教育局：耳溫槍統一採購、酒精...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

牧德1月營收靚 盤中飆逾9%

2020-02-05 14:18

南亞科帶頭漲 旺宏衝一年半新高

2020-02-05 14:18

台積領漲…年後大反彈 股匯雙漲

2020-02-04 23:52

聯發科 本季業績估減一至二成

2020-02-04 23:48

南亞科1月營收成長3.9％ 近三月高點

2020-02-04 23:43

這一「疫」…亞太雲視訊竄紅

2020-02-04 23:40

凌巨、彩晶勇健 股價回神

2020-02-04 23:38

8K面板需求增 雙虎受惠

2020-02-04 23:38

OPPO推新機 概念股受惠

2020-02-04 23:37

蔚華科、Wintest 交互投資

2020-02-04 23:37

全新迎轉單 毛利將成長

2020-02-04 23:37

聯鈞全年EPS 挑戰4元

2020-02-04 23:37

1月營收／聚碩+12％ 有利佳世達

2020-02-04 23:36

牧德1月營收 增五成

2020-02-04 23:35

PCB廠不斷鏈 股價強彈

2020-02-04 23:32

華擎評價低估 法人喊買

2020-02-03 23:43

聯合骨科旗下 冠亞將登興櫃

2019-12-27 03:36

世界：8吋晶圓產能吃緊

2019-12-27 00:08

海外外籍員工認股 放寬

2019-12-18 23:54

國泰、新光金 押長天期

2019-12-18 23:37

至上揪伴 進軍HIV快篩

2019-12-06 23:47

PCB族群跌深反彈 外資：抄底時間到！

2020-02-04 19:13

跌深反彈 聯發科、台積電股價回神

2020-02-04 14:36

ToF、5G需求佳 聯鈞全年EPS挑戰4元

2020-02-04 14:35

轉單效應 全新步步高

2020-02-04 14:35
看更多

熱門文章

台股四利多 大戶撿便宜

2020-02-04 23:55

PCB族群跌深反彈 外資：抄底時間到！

2020-02-04 19:13

PCB廠不斷鏈 股價強彈

2020-02-04 23:32

台股跌深反彈 PCB族群回神

2020-02-04 19:10

賀鳴珩看台股...短空長多

2020-02-04 23:54

台股強彈跌深股表態 後市唯量是問

2020-02-04 15:38

聯發科 本季業績估減一至二成

2020-02-04 23:48

防疫概念股熄火 花仙子、亞諾法股價翻黑

2020-02-04 23:42

台股反彈大漲201點 外資賣超40.46億元

2020-02-04 15:36

蘋果穿戴進化 供應鏈樂

2020-02-04 23:38

8K面板需求增 雙虎受惠

2020-02-04 23:38

賀鳴珩：積極推動零股交易 百元也能買大立光

2020-02-04 23:53

終止連七賣 外資買超台積電6,327張

2020-02-04 17:40

武漢肺炎疫情延燒 外資憂「斷鏈」急找鴻海開法說會

2020-02-05 11:29

石化原料跌價 業者兩樣情

2020-02-04 23:40

統一結合旗下三大通路 搶千億健康商機

2020-02-04 23:43

OPPO推新機 概念股受惠

2020-02-04 23:37

基亞細胞治療 跨大步

2020-02-04 23:43

買口罩採實名制 大樹、盛弘、杏一營運利多

2020-02-04 23:42

牧德1月營收 增五成

2020-02-04 23:35

全新迎轉單 毛利將成長

2020-02-04 23:37

凌巨、彩晶勇健 股價回神

2020-02-04 23:38

台塑四寶 補貨行情落空

2020-02-04 23:40

台股今反彈逾200點 金管會：疫情衝擊有緩和

2020-02-04 19:18

台積領漲…年後大反彈 股匯雙漲

2020-02-04 23:52

開學概念股 躍盤面焦點

2020-02-04 23:32

聯鈞全年EPS 挑戰4元

2020-02-04 23:37

這一「疫」…亞太雲視訊竄紅

2020-02-04 23:40

中研院將組抗疫國家隊 神隆股價衝漲停

2020-02-05 10:22

三大潛在風險 郭明錤：大立光上半年營運恐低於預期

2020-02-05 12:45

宇峻推手遊 業績加溫

2020-02-04 23:40

欣興、台光電 四檔帶勁

2020-02-04 23:46

台股反彈大漲201點 三大法人賣超66.77億元

2020-02-04 15:08

南亞科1月營收成長3.9％ 近三月高點

2020-02-04 23:43

台股大漲逾200點 權證回神

2020-02-04 15:08

華新科、禾伸堂 認購熱

2020-02-04 23:46

台股大箱型整理 連乾文：留意PA、Mini LED及法說會股

2020-02-05 10:59

南亞科1月營收近三個月新高 帶動記憶體股齊揚

2020-02-05 10:36

麗豐 去年每股賺18.02元

2020-02-04 23:31

京城銀1月稅前利益5.04億元 每股賺0.45元

2020-02-04 17:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top