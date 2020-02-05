美系外資看好南亞科營運動能 調高評等、目標價至105元

南亞科（2408）1月營收45億元，月增3.92%，年增5.68%，美系外資最新報告看好南亞科今年第1季將進入產業景氣向上循環，推升營運動能，預估今年及明年營業利益分別成長56%、73%，決定調高評等，由原先中立調高至加碼，目標價則是由70元大幅調高到105元。

美系外資預估南亞科股價仍有31%潛在上漲空間，南亞科今日以82.5元開高，一度拉升至84.8元，盤中漲幅5.88%，同時帶動記憶體股漲勢，華邦電盤中漲幅3.2%，旺宏盤中漲幅4.94%。

美系外資表示，南亞科1月營收年增5.68%，終止連續14個月年下滑趨勢；整體DRAM市場正進入景氣向上循環週期，美系外資預期可持續到2021年，主受惠智慧手機5G題材帶動，需求面成長可望超過供給，另外，超大型資料中心資本支出回溫，同時在DRAM價格上漲下，有助南亞科獲利表現。

美系外資指出，韓國記憶體廠持續移轉DRAM產能，生產影像感測器（CIS）元件，以今年記憶體需求可能成長20%來推估，今年下半年恐將出現記憶體缺貨情況；南亞科去年位元出貨量成長幅度較產業平均值低，預估今年位元出貨成長，加上平均售價上升，今年南亞科獲利回升的幅度將可望比同業好。

南亞科認為，今年市場需求將明顯改善，預估全年位元成長約15%，樂觀看待今年營運將可穩定成長。