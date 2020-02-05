瑞昱1月營收53.9億元 同期新高

IC設計瑞昱（2379）公布1月合併營收53.9億元，創同期歷史新高，由於新一代藍牙晶片客戶端反應良好，法人預期在真無線藍芽耳機及網通產品帶動下，2020年營運可望再攀歷史高峰。因武漢肺炎疫情未見緩解，瑞昱公告下午法說會改為網路直播舉行。

受到農曆年假工作天數減少影響，瑞昱1月營收53.9億元，較上月減少2.24%，不過仍較去年同期成長15.6%，主要受惠於去年底真無線藍芽耳機及網通標案重啟拉貨。

真無線藍芽耳機在去年第3季調整庫存，及新一代主動式降噪功能帶動，瑞昱新一代藍牙晶片導入自動主從切換、降噪等功能，在功耗、訊號延遲、訊號穩定等方面也進行優化，新產品切入國際品牌大廠，而藍芽5.0晶片也導入TV、機上盒及OTT等遙控器採用，預估今年整體藍芽晶片的營收貢獻將大幅成長。

法人指出，2020 年在既有產品線規格升級下，有助於切入新客戶及新應用領域，營運仍可望受惠於市占率提升而具成長動能，其中Wi-Fi產品線，在標案及非標案部分均有顯著成長，市占率均進一步提升，下半年可望看見瑞昱高階產品導入筆電市場，加上5G帶動聯網功能提升，均有利於瑞昱高階產品需求增加。