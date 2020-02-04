PCB族群跌深反彈 外資：抄底時間到！

台股今（4）日強彈，PCB族群跌深上演大反攻；花旗環球證券指出，PCB族群目前衝擊雖不明，但多數股票被過度下殺，抄底機會到，投資人進場首選欣興（3037）、臻鼎、健鼎、台郡四大優質股。

受惠台股強漲，PCB族群今群起反撲，包括建榮亮燈、欣興逼近漲停、台光電漲6%、富喬尾盤拉漲5%，華通、瀚宇博、嘉聯益、臻鼎、健鼎、台郡等也走高。

花旗表示，PCB股受到武漢疫情衝擊，短線被賣盤摜殺，觀察PCB廠發布公告，部分廠商雖表示受到影響，但幅度多在可控範圍，如欣興黃石廠營收比重僅3-5%，台光電黃石廠剛試產，景碩產能利用率拉低衝擊極小，健鼎的仙桃廠貢獻比則有15-20%。

花旗指出，目前湖北復工時間延到14日，當地產能難免受到波及，相關PCB廠營收可能持續下滑，其他延到9、10日復工的省市，也會影響駐地台廠。但也不排除，2月的訂單延到3、4月，那麼後續營收就會顯著好轉。

花旗補充，受影響的PCB廠都沒被砍單，代表中長期需求穩定，PCB市場可望持續向上。

另一方面，世界衛生組織（WHO）將介入中國防疫，最新消息還指向，中方同意美國專家跟進進駐，外資認為此舉有助加速控制，值得追蹤防疫成效。

對照評價面，花旗認為，欣興、健鼎、景碩、台郡等，在台股新春開盤後均有10-20%不等的跌幅，部分評價甚至掉到近年平均水準之下，但長期基本面變化不大，反而浮現難得的機會。若後續無重大利空再傳，PCB長線的抄底時間已到。