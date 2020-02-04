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台郡線上法說會 2月11日召開

2020-02-04 17:24經濟日報 記者尹慧中／即時報導

台郡（6269）今（4）日公告，將於2月11日召開2019年第4季營運成果線上法人說明會，時間預定為16時。

台郡今日股價上漲1.5元，以109元作收。台郡在今日公告提到，法說會採電話會議方式舉行，法說會相關訊息可至公司官網查閱。

台郡先前已公告購地擴廠計畫，去年12月子公司淳華科技（昆山）向台虹買地，交易總額換算新台幣未稅逾5億元。

台郡法說會

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