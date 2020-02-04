牧德1月營收2.11億元 同期新高

牧德（3563）今（4）日公布今年1月營收約 2.11 億元創下歷年同期歷史新高，在 2019 年下半年營收沉潛半年後，今年1月營收月成長 49.27%，年成長 2.27%，皆為雙成長，呼應了先前預估 5G 是 2020 年景氣回春的契機。

牧德提到，難能可貴的是 2020 年1月有著春節假期，在實際工作天數不足的狀況 下，牧德科技仍能開春創下營收雙成長，牧德科技表示受惠於 5G 相關應用及半導體產業發展，並同時積極開拓國際市場及新創事業佈局，期待新事 業群及新產品的開發將對營收挹注新的成長動能。

牧德將於2月5日14時30分在台北元富證券 11 樓召開例行法說會並提供網路直播。