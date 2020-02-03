親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

仲琦改選 明泰總經理林裕欽接任仲琦副董

2020-02-03 22:10經濟日報 記者黃晶琳／台北即時報導

明泰入股仲琦後，仲琦（2419）3日舉行股東臨時會改選董事，佳世達董事長陳其宏及明泰董事長李中旺均進入董事會，仲琦原董事長鄭炎為續任董事長，明泰總經理林裕欽接任仲琦副董事長。

3日台股受到武漢肺炎影響，一片慘綠，仲琦在萬綠叢中一點紅，盤中由黑翻紅還登上漲停鎖住，上漲2.1元，收23.35元，成交量3,093張，委賣張數1,589張。

仲琦選出新任董事包含仲琦董事長鄭炎為，仲琦副董劉美蘭，明泰取得六席董事，代表人分別是明泰董事長李中旺、佳世達董事長陳其宏、明泰總經理林裕欽、明泰協理周暘智、仲琦副總邱培舜及仲琦財會主管許裕發，三位獨立董事則為林茂昭、黃明富、陳樂民。

明泰董事長李中旺日前表示，仲琦在Cable網路深具技術及品牌優勢，明泰則布局交換器、行動通信、寬頻與無線網路、網路監控、毫米波雷達等，但未投入Cable網路技術。明泰透過取得仲琦足夠股權來深化和仲琦的策略結盟。

現在歐美有線電視網路占整體寬頻用戶數的四成，這是過去明泰還沒涉入的市場領域，明泰透過仲琦在有線電視的品牌通路，擴大既有產品出海口，明泰協助仲琦，拓展產品線深度與廣度，開發新的客戶，滿足有線電視營運商完整解決方案需求，明泰在10G的網通時代技術發展中，除了已有的乙太網路、無線網路、光纖及5G以外，整併仲琦更補足明泰在「有線電視網路」這最後一塊拼圖。

明泰預期，雙方整併綜效，很短的時間內可以因為擴大經濟規模，降低成本，增加生產效率，提升產品競爭力，半年內可望結合明泰研發及製造經驗，拓展仲琦非有線電視領域，例如無線路由器營收，並承接有線電視營運商專案開發，同時也將整合彈性調配明泰新竹廠及仲琦越南廠的產能，消彌中美貿易戰的不確定因素，產能整合效益可望在今年第2季看到。

明泰仲琦有線電視

延伸閱讀

明泰併仲琦 將入董事會

產業界給蔡總統建言／彭双浪：打造讓台商安心回...

強強聯手 明泰公開收購仲琦股權達1億股

跳火坑 佳世達董事長陳其宏永保熱情、創新

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

記憶體產業中期營運看好 南亞科、威剛、廣穎翻紅

2020-02-03 12:01

盛群周三法說 逆勢漲

2020-02-03 14:45

本益比低、法人看好後市 華擎股價逆勢半根漲停

2020-02-03 12:16

受惠轉單效應 面板雙虎盤中翻紅領軍抗跌

2020-02-03 11:49

半導體哀鴻遍野 盛群法說會護身逆勢抗跌

2020-02-03 11:00

低接買盤湧現 大聯大股價抗跌

2020-02-03 10:40

缺工更嚴重 奇力新逢低買盤出現

2020-02-03 10:19

武漢肺炎疫情嚴峻 鴻海股價跌破80元

2020-02-03 10:03

武漢肺炎蔓延…散熱模組廠 營運添變數

2020-02-02 23:12

瑞儀、中光電 本季不妙

2020-02-02 23:11

企業專網 產業新藍海

2020-02-02 23:06

電信業 攻5G智慧應用

2020-02-02 23:06

聯德調度產能 接單無虞

2020-01-30 23:43

疫情效應 泰鼎可望迎轉單

2020-01-30 23:43

燦坤、全國電 業績火熱

2020-01-30 23:43

虹揚布局四領域 營運升溫

2020-01-30 23:43

Mini LED需求成長 晶電、億光 獲利喊衝

2020-01-30 23:43

2020旺年股盤點／藍牙無線耳機不退燒 台廠補

2020-01-29 13:42

2020旺年股盤點／去美化 帶旺IC、砷化鎵族群

2020-01-29 13:42

旭隼、碩天 今年營運看旺

2020-01-28 22:11

敬鵬 拚本季營運改善

2020-01-28 22:11

啟碁、智邦喜迎換機潮

2020-01-28 22:11

聯合骨科旗下 冠亞將登興櫃

2019-12-27 03:36

世界：8吋晶圓產能吃緊

2019-12-27 00:08

海外外籍員工認股 放寬

2019-12-18 23:54

國泰、新光金 押長天期

2019-12-18 23:37

至上揪伴 進軍HIV快篩

2019-12-06 23:47
看更多

熱門文章

聽到防疫就開槍 花王連三天漲停...但都買錯了

2020-02-03 14:54

口罩搶翻天 這檔今年來股價漲1倍

2020-02-03 11:20

傳愛滋病藥物可治療武漢肺炎？ 中裕股價立即上衝

2020-02-03 10:50

台積電收315元3天跌18元 市值縮水4,667億

2020-02-03 14:22

政府擴產能口罩概念股漲到上游去？新纖漲停 遠東新揚

2020-02-03 11:46

台股跌幅收斂跌140.18點 收11,354.92

2020-02-03 13:40

台股通過初步壓力測試 謝金河：這些公司可逢低布局

2020-02-03 18:11

武漢肺炎疫情嚴峻 鴻海股價跌破80元

2020-02-03 10:03

武漢肺炎衝擊 長榮華航股價下探2009下半年來新低

2020-02-03 13:57

買盤瘋避險！ 陸股反向ETF溢價暴衝

2020-02-03 13:29

缺工更嚴重 奇力新逢低買盤出現

2020-02-03 10:19

疫情黑天鵝…台股變數多 短線勿追高

2020-02-02 23:31

李世聰出清持股、解任董事 退出今年彰銀改選

2020-02-03 19:06

美股重挫陸股開盤 法人：台股恐回測半年線

2020-02-03 08:40

記憶體產業中期營運看好 南亞科、威剛、廣穎翻紅

2020-02-03 12:01

外資由賣轉買 台股回穩有望

2020-02-03 15:20

15尖兵 本月法說行情可期

2020-02-03 14:45

疫情未見緩和！台股開盤挫低129.2點 續下探11,100

2020-02-03 09:07

防疫股毛寶一個月股價漲一倍 公司：正常生產不加班

2020-02-03 14:41

觀光股雪上加霜 美食、王品股價創歷史新低

2020-02-03 12:32

ETF最前線／林昌興：武漢肺炎陰影下 資產調整重分配

2020-02-03 14:45

武漢肺炎疫情升溫 台股早盤大跌逾350點

2020-02-03 09:54

防疫概念股 食品族一馬當先

2020-02-03 14:45

偏光板供應告急 明基材、誠美材逆勢漲

2020-02-03 09:40

本益比低、法人看好後市 華擎股價逆勢半根漲停

2020-02-03 12:16

歷史經驗：SARS結束半年後 股市上揚

2020-02-03 16:24

疫情延燒 宅經濟概念股受惠 富邦媒股價近5年新高

2020-02-03 12:06

受惠轉單效應 面板雙虎盤中翻紅領軍抗跌

2020-02-03 11:49

急單現 明基材、誠美材雙開紅

2020-02-03 14:45

防疫概念股狂漲 謝金河：若套在最高點恐難解套

2020-02-03 18:10

陸股開盤跌幅約9% 台股低檔橫盤

2020-02-03 09:35

全民瘋搶口罩 紡織股跟著開趴

2020-02-03 14:45

反應完疫情利空後 股市中長線有望回復上揚走勢

2020-02-03 10:20

半導體哀鴻遍野 盛群法說會護身逆勢抗跌

2020-02-03 11:00

疫情加劇＋暑假縮短 觀光股欲哭無淚 中概重傷

2020-02-03 14:45

低接買盤湧現 大聯大股價抗跌

2020-02-03 10:40

台股千點地震 最抗震的高股息ETF報你知

2020-02-03 20:53

樺晟轉型有成 股價逆勢抗跌

2020-02-03 11:35

保健產品個股出頭天 統一、佳格人氣現

2020-02-03 12:00

台股盤中量縮 多空半年線較勁

2020-02-03 12:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top