仲琦改選 明泰總經理林裕欽接任仲琦副董

明泰入股仲琦後，仲琦（2419）3日舉行股東臨時會改選董事，佳世達董事長陳其宏及明泰董事長李中旺均進入董事會，仲琦原董事長鄭炎為續任董事長，明泰總經理林裕欽接任仲琦副董事長。

3日台股受到武漢肺炎影響，一片慘綠，仲琦在萬綠叢中一點紅，盤中由黑翻紅還登上漲停鎖住，上漲2.1元，收23.35元，成交量3,093張，委賣張數1,589張。

仲琦選出新任董事包含仲琦董事長鄭炎為，仲琦副董劉美蘭，明泰取得六席董事，代表人分別是明泰董事長李中旺、佳世達董事長陳其宏、明泰總經理林裕欽、明泰協理周暘智、仲琦副總邱培舜及仲琦財會主管許裕發，三位獨立董事則為林茂昭、黃明富、陳樂民。

明泰董事長李中旺日前表示，仲琦在Cable網路深具技術及品牌優勢，明泰則布局交換器、行動通信、寬頻與無線網路、網路監控、毫米波雷達等，但未投入Cable網路技術。明泰透過取得仲琦足夠股權來深化和仲琦的策略結盟。

現在歐美有線電視網路占整體寬頻用戶數的四成，這是過去明泰還沒涉入的市場領域，明泰透過仲琦在有線電視的品牌通路，擴大既有產品出海口，明泰協助仲琦，拓展產品線深度與廣度，開發新的客戶，滿足有線電視營運商完整解決方案需求，明泰在10G的網通時代技術發展中，除了已有的乙太網路、無線網路、光纖及5G以外，整併仲琦更補足明泰在「有線電視網路」這最後一塊拼圖。

明泰預期，雙方整併綜效，很短的時間內可以因為擴大經濟規模，降低成本，增加生產效率，提升產品競爭力，半年內可望結合明泰研發及製造經驗，拓展仲琦非有線電視領域，例如無線路由器營收，並承接有線電視營運商專案開發，同時也將整合彈性調配明泰新竹廠及仲琦越南廠的產能，消彌中美貿易戰的不確定因素，產能整合效益可望在今年第2季看到。